Paloma Lago rompe su silencio y desvela el apoyo incondicional que ha recibido de la familia Obregón: «Han sido un cielo»

Paloma Lago ha roto su silencio 16 meses después de la denuncia que interpuso contra el ex consejero Alfonso Villares por una presunta agresión sexual. Lo ha hecho a través de una entrevista que ha concedido a la revista del saludo, donde se ha sincerado como nunca sobre cómo ha vivido todo este proceso judicial que no ha parado de acaparar titulares. «He aguantado mucho tiempo sin decir nada, pero ahora, que hay una resolución judicial, ya no tengo que callar más […] Estoy tranquila porque hice lo que debía y ha llegado el momento de hablar y sonreírle a la vida […] He dejado de hacer muchos planes que me hubiera encantado hacer, he dejado de estar con personas y amistades que me aportan mucho, pero ahora es momento de recuperar tiempo perdido», comenzaba a explicar.

Entre las cosas que más le han ayudado en estos meses, se encuentra su fe, la cual considera que ha sido «un motor precioso para ella». Además, su madre y su hijo Javi han sido sus dos apoyos más importantes, aunque lo cierto es que no los únicos. Y es que también ha reconocido que la familia paterna de su hijo (el clan Obregón) ha estado a su lado en todo momento. «Javi, Ana, Celia, Juancho y Amalia me han mostrado todo su cariño, tanto en público como en privado. Han sido un cielo, como siempre, y una piña conmigo. Y debo decir que ellos comprendieron muy bien que yo no podía expresarme como me hubiera gustado porque debía ser muy discreta con el proceso de la investigación», contaba.

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Cabe destacar que Ana Obregón, la figura más mediática de la familia, siempre ha defendido públicamente a la que fuera su nuera. De hecho, en una de sus últimas intervenciones sobre el tema, reconoció que «había hecho lo que toda una mujer debe hacer», así como también destacaba que iba a respetar en todo momento la privacidad que había decidido tener. Una actitud que, ahora, Paloma ha querido agradecer en su esperada reaparición.

Su faceta como abuela y su posible mudanza a Madrid

Durante la entrevista, Paloma Lago también ha querido hablar por primera vez sobre su faceta como abuela. Un nuevo título que asegura que también le ha ayudado a avanzar en estos tiempos convulsos. «Cada vez que hablo de mi nieto se me ilumina la cara. Su sonrisa es el mejor regalo que puedo tener. […] En mi nieto está la esencia de la continuidad», manifestaba.

A día de hoy, reside en Galicia, pero ha reconocido que está viajando constantemente a Madrid para ver a su nieto, algo que le hace plantearse mudarse en un futuro a la capital. «Tengo que aprovechar el tiempo al máximo para estar con mi nieto, porque se me cae la baba. […] Tengo la suerte de que mi vida profesional ahora es todo lo relajada que quiero. Ya pasé el momento cumbre y ahora hago lo que realmente me apetece y, por tanto, tengo mucho tiempo para mi prioridad, que es mi familia», concluía.