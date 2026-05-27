Ni silencio ni ruido blanco: el tipo de música que los neurocientíficos recomiendan para potenciar la memoria de forma natural

Neurocientíficos de la Universidad de Harvard han desvelado en un estudio reciente el tipo de música que tu cerebro necesita para potenciar la memoria. Después de años de investigación, estos expertos han sacado en claro que, a diferencia de lo que siempre se ha pensado, lo mejor para aumentar la concentración es escuchar música que te resulte familiar y que te sepas a la perfección. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dicen estos investigadores sobre el tipo de música que necesitas para potenciar tu memoria.

¿Qué tipo de música ayuda más a la memoria? Esta es una pregunta que se llevan haciendo durante años los neurocientíficos más importantes del mundo. Siempre se ha dicho que el silencio absoluto o el ruido blanco son los mejores acompañantes para aumentar la concentración, pero expertos de la Universidad de Harvard han desmontado este mito en artículos publicados recientemente. Srini Pillay, una de las mayores eminencias a nivel mundial en esta materia, es uno de los mayores exponentes de unir la música al cerebro para potenciar la concentración y la memoria.

«La música no es sólo para el entretenimiento. Tenerla en segundo plano puede ayudar a las personas a concentrarse mejor, incluso si alguien tiene problemas de atención o trastorno de hiperactividad», dijo en su día en una entrevista concedida a la CNBC, en la que también deja claro que la música que nos resulte familiar y las letras que ya conocemos serán las que más ayuden a potenciar la concentración y la memoria, por ejemplo, durante una tarde de estudio.

La mejor música para potenciar la memoria

Según Srini Pillay, la música familiar y las canciones cuya letra ayudan a mejorar la concentración y todo tienen una explicación: mientras que con otras canciones tu cerebro se activa para intentar predecir la letra que llega, cuando escuchas una canción que te sabes, tu cerebro se queda en segundo plano porque ya conoces el camino. De esta forma, se bloquea el ruido mental y se produce una mayor atención en la tarea que estás desempeñando. «Puedo cantar y seguir un ritmo aprendido en mi cuerpo. Como he escuchado la canción antes, tengo el placer de anticipar lo que sigue», dice este experto sobre las otras partes del cuerpo que activa una canción familiar.

Otro tipo de música que es excelente para potenciar la memoria es la música barroca. Y tiene una fácil explicación. La mayoría de estas obras de arte tienen un ritmo de 60 BPM (pulsaciones por minuto) y este ritmo induce a la producción de las famosas ondas gamma, que son las frecuencias más rápidas del cerebro que aparecen cuando se está aprendiendo algo nuevo y que están asociadas al procesamiento cognitivo de alto nivel como la memoria o el aprendizaje profundo. Estas ondas gamma suelen aparecer entre 30 y 100 Hz, normalmente en 40 Hz.

Para que tu cerebro se active y entre en modo aprendizaje, es recomendable seguir los siguientes pasos.

Escucha este tipo de música antes de estudiar para que el cerebro entre en modo aprendizaje.

Acompaña las sesiones con este tipo de música.

Evitar hacer otras tareas.

Utilizar auriculares de cancelación de ruido (para que la experiencia sea completa).

Así que diferentes estudios de la Universidad de Harvard lo dejan claro: el tipo de música que ayudará a potenciar tu memoria es la música familiar que ya conoces o la barroca, siendo mejor escuchar a artistas como Antonio Vivaldi o Johann Sebastian Bach.