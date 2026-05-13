Boris Cyrulnik, neurólogo, sobre la resiliencia a los 60: “El cuerpo, la memoria y las emociones hablan juntos sin vacilación»

Boris Cyrulnik (Burdeos, 26 de julio de 1937) es un neurólogo, psiquiatra y psicoanalista francés que a sus 88 años es una de las grandes voces autorizadas para hablar de la materia. Educado en la Facultad de Medicina de París, esta eminencia cuenta con una gran obra que le ha hecho ser uno de los expertos del psicoanálisis más importantes de todos los tiempos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la reflexión viral de Boris Cyrulnik y sus mejores frases.

Boris Cyrulnik es uno de los psicólogos más importantes de todos los tiempos y su obra demuestra la grandeza de un experto que centró su carrera en estudiar todo lo que concierne al cerebro, la personalidad humana y se especializó en el tratamiento a los niños traumatizados. Este neurólogo, psiquiatra y psicoanalista francés creció en el seno de una familia judía y vio cómo sus padres fallecían en la Segunda Guerra Mundial.

Tras este suceso, su tía le recogió y le llevó a París, donde todas estas vivencias sufridas en la infancia le llevaron a estudiar psicoanálisis y neuropsiquiatría en la Facultad de Medicina de París. Desde el año 1996 es director de estudios de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Sud-Toulon (Var) y responsable del equipo de investigaciones en etología clínica del Hospital de Toulon.

Las distinciones que ha recibido a lo largo de su carrera son muchas e importantes, como el Premio Renaudot de ensayo en 2008, Comandante de la Orden Nacional de la Legión de Honor en 2020 y Gran Oficial de la Orden Nacional de la Legión de Honor en 2025. Quizá la más importante sea la de ser reconocido como el «padre de la resiliencia» y sus obras más importantes son las siguientes:

Los patitos feos

El amor que nos cura

Autobiografía de un espantapájaros

Morirse de vergüenza

Sálvate, la vida te espera

El murmullo de los fantasmas

La maravilla del dolor

¡No al totalitarismo!

Las mejores frases de Boris Cyrulnik

“El cuerpo, la memoria y las emociones hablan juntos sin vacilación». Esta es la reflexión de Boris Cyrulnik que se ha hecho viral en los últimos días. Páginas especializadas en psicología como Cuerpo Mente también recogen las principales frases que han sido pronunciadas por este experto a lo largo de su carrera: