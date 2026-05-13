Boris Cyrulnik, neurólogo, sobre la resiliencia a los 60: “El cuerpo, la memoria y las emociones hablan juntos sin vacilación»
La reflexión viral de Boris Cyrulnik y las mejores frases del neurólogo
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Boris Cyrulnik (Burdeos, 26 de julio de 1937) es un neurólogo, psiquiatra y psicoanalista francés que a sus 88 años es una de las grandes voces autorizadas para hablar de la materia. Educado en la Facultad de Medicina de París, esta eminencia cuenta con una gran obra que le ha hecho ser uno de los expertos del psicoanálisis más importantes de todos los tiempos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la reflexión viral de Boris Cyrulnik y sus mejores frases.
Boris Cyrulnik es uno de los psicólogos más importantes de todos los tiempos y su obra demuestra la grandeza de un experto que centró su carrera en estudiar todo lo que concierne al cerebro, la personalidad humana y se especializó en el tratamiento a los niños traumatizados. Este neurólogo, psiquiatra y psicoanalista francés creció en el seno de una familia judía y vio cómo sus padres fallecían en la Segunda Guerra Mundial.
Tras este suceso, su tía le recogió y le llevó a París, donde todas estas vivencias sufridas en la infancia le llevaron a estudiar psicoanálisis y neuropsiquiatría en la Facultad de Medicina de París. Desde el año 1996 es director de estudios de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Sud-Toulon (Var) y responsable del equipo de investigaciones en etología clínica del Hospital de Toulon.
Las distinciones que ha recibido a lo largo de su carrera son muchas e importantes, como el Premio Renaudot de ensayo en 2008, Comandante de la Orden Nacional de la Legión de Honor en 2020 y Gran Oficial de la Orden Nacional de la Legión de Honor en 2025. Quizá la más importante sea la de ser reconocido como el «padre de la resiliencia» y sus obras más importantes son las siguientes:
- Los patitos feos
- El amor que nos cura
- Autobiografía de un espantapájaros
- Morirse de vergüenza
- Sálvate, la vida te espera
- El murmullo de los fantasmas
- La maravilla del dolor
- ¡No al totalitarismo!
Las mejores frases de Boris Cyrulnik
“El cuerpo, la memoria y las emociones hablan juntos sin vacilación». Esta es la reflexión de Boris Cyrulnik que se ha hecho viral en los últimos días. Páginas especializadas en psicología como Cuerpo Mente también recogen las principales frases que han sido pronunciadas por este experto a lo largo de su carrera:
- A los 60 ya no podemos engañarnos. El cuerpo, la memoria y las emociones hablan juntos sin valoración.
- La resiliencia hace que ninguna herida sea un destino.
- Todas las penas se pueden soportar si las plasmas en una historia.
- Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino.
- La resiliencia es más que resistir, es también aprender a vivir.
- La resiliencia es como la ostra que de un grano de arena hace una perla.
- Lo que provoca el hundimiento no es el golpe, es la falta de apuntalamiento afectivo y social.
- Una madre que esté rodeada de afecto y disponga de un buen apoyo social ofrece mejores abrazos.
- Ni olvidar, ni utilizar: el único medio de salir adelante es comprendiendo.
- La resiliencia es el arte de navegar en los torrentes.
- Es necesario sembrar semillas de esperanza en el corazón de las personas; de otro modo, es imposible cosechar felicidad.
- La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para fortalecerse y salir fortalecido de ellas.
- La resiliencia está en marcha toda la vida, pero los primeros años son muy importantes.
- La perspectiva de la resiliencia promueve una esperanza realista que no niega la realidad de los problemas; se explica a partir de una lectura del hombre y su carácter relacional, social, cultural y educativo.
Temas:
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