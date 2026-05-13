Israel se impone al boicot en Eurovisión y pasa a la final entre abucheos y protestas

Israel logró clasificarse este martes para la gran final del Festival de la Canción de Eurovisión en Viena, tras obtener los puntos suficientes en la semifinal celebrada en el Wiener Stadthalle, en una noche marcada tanto por la música como por la tensión en el recinto. Israel se ha impuesto al boicot este martes en Eurovisión y ha pasado a la final entre abucheos y protestas.

El representante israelí, Noam Bettan, interpretó la canción “Michelle” en francés, hebreo e inglés, en una actuación que se desarrolló en un ambiente especialmente tenso. Durante los primeros compases de la canción, se pudieron escuchar cánticos procedentes del público en los que se gritaban consignas como “stop the genocide”, audibles incluso en la retransmisión en directo.