El hijo de la Bruja Lola habla en ‘El tiempo justo’: «Vi el asesinato de mi madre»

Después de desvelar que Lola Montero, conocida popularmente como la Bruja Lola, había muerto en 2019, El tiempo justo ha hablado con el hijo de la vidente, quien ha desvelado datos importantes sobre el fallecimiento de su madre que han impactado mucho a los colaboradores del programa de Telecinco.

La Bruja Lola fue un personaje icónico en la televisión de los años 90 en España. Saltó a la fama adivinando el futuro de madrugada en canales regionales. Su mítica frase «te voy a poner dos velas negras» se hizo muy popular y en seguida fue fichada como colaboradora de Crónicas Marcianas con sus predicciones y rituales.

El pasado 3 de junio, El tiempo justo, informó que la muerte de la Bruja Lola tuvo lugar un 10 de enero de 2019 y, desde entonces, muy poco se ha conocido sobre el origen de su fallecimiento.

Habla el hijo de la Bruja Lola

Hoy viernes, para el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat habló Jesús, hijo de la famosa vidente, quien dijo: «Mi madre no murió de nada, murió de una paliza que le dieron. Lo puedes decir alto y claro».

Jesús asegura que conoce quién fue el individuo que decidió acabar con su vida. «Tengo aquí el nombre es una persona que fue allegada a mí. Fue asesinada», comparte. El hijo de la vidente asegura que está en trámites legales con «la letrada» y que «hubo secreto de sumario». De ahí que, según él, nadie se hiciese eco del fin de la Bruja Lola.

«Yo vi el asesinato de mi madre. Lo hizo una persona muy allegada y, curiosamente murió dos días después por unos golpes que le dieron», agrega.

El periodista del programa de Telecinco Álex Álvarez se ha trasladado a Sevilla, su ciudad natal, para profundizar sobre el asunto. Al parecer, descubrió que sobre la tumba de la Bruja Lola -cuyo nombre real era Dolores Ponce- existe una pegatina donde se avisa que sus restos podrían ser «exhumados» si los hijos no pagan las tasas que aún no han sido abonadas al cementerio de San Fernando en cuestión de renovación de la concesión.