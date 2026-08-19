Críticas a Tania Llasera tras asegurar que empatiza con «una madre que se ha cargado a sus tres hijos»

La presentadora de televisión Tanía Llasera se ha visto envuelta en una polémica después de colgar un vídeo en redes sociales en el que decía sentir «empatía» por Lindsay Clancy, una enfermera estadounidense juzgada por estrangular y matar a sus tres hijos: Cora, de cinco años, Dawson, de tres, y Callan, de ocho meses. Tras las críticas recibidas, Llasera se ha visto obligada a mandar un comunicado explicando sus propias palabras.

Actualmente, se está celebrando el juicio contra Lindsay Clancy en el que la fiscalía ha declarado que, en enero de 2023, la mujer estranguló intencionadamente a los tres niños con bandas elásticas de ejercicio en su casa de Massachusetts antes de saltar por la ventana de un segundo piso. Por su parte, la defensa alega que la enfermera tenía problemas psiquiátricos desde que nació su tercer hijo.

Tania Llasera: » Tantas mujeres nos identificamos con ella»

Ante este mediático caso, la presentadora Tania Llasera ha publicado un vídeo en redes sociales hablando del crimen: «Empatizo con una mujer que se ha cargado a sus tres hijos. La madre estaba superada y toda madre en algún momento se siente superada; te tienes que dar una vuelta porque no puedes con los lloros de tu hijo, porque no has dormido, porque tienes depresión, psicosis posparto. Su marido, además, se iba de brunch con amigos, a esquiar, tenía una vida más allá de ser padre… Tantas mujeres nos identificamos con ella, aunque obviamente la mayoría de nosotras no hacemos daño a nuestros hijos.Todas estamos empatizando con esta mujer porque todas pensamos que era evitable. Tomaba medicación psiquiátrica, pero el sistema le falló. Esta mujer en el juicio está llorando sin consuelo cuando sacaron las autopsias de sus hijos»

La comunicadora ha continuado alegando que: «Su marido, Patrick Clancy, 4 meses después de las tres muertes, corrió la Maratón de NY y se ha vuelto a casar, es padre de nuevo, ha rehecho su vida, ha ganado mucho dinero de donaciones, ha vendido la casa familiar por 600 mil dólares. No solo se ha lucrado, sino que ha rehecho su vida. Ella buscó en internet ¿Cómo vivir con un sociópata?. El marido, como se ve en el juicio, es muy frío. Ella, en cambio, está destrozada. Entiendo cómo alguien puede llegar a hacer una barbaridad superada. Era prevenible, no tenía que haber acabado con tres bebés sin vida».

#FelizMiércoles

Hay momentos en la vida @taniallasera que el silencio beneficia. Os habéis comido el manual del feminismo y la sororidad y blanqueáis hasta el filicidio de esta madre. Hablas de la actitud del padre de esos niños donde solo te falta decir que es un… pic.twitter.com/cwCaDf30gk — paquidiaze (@paquidiaze) August 19, 2026

Llasera explica sus palabras

El vídeo de Tania Llasera ha recibido multitud de críticas en redes sociales, por lo que la presentadora ha publicado en IG un comunicado.

«Al igual que a muchos, me cuesta entender incluso mi propia empatía hacia una mujer presuntamente responsable de algo tan terrible», comienza diciendo Llasera en el escrito que ha compartido. «Lo fundamental es que empatizar no es justificar. Intentar comprender el sufrimiento y la desesperación o la oscuridad en la que pudo encontrarse no borra el daño ni la tragedia de sus hijos. Condeno profundamente cualquier daño a víctimas inocentes».

«No entro a juzgar su culpabilidad. Solo intento entender por qué tantas mujeres en RRSS, especialmente en EEUU, sienten empatía. Quizá porque reconocemos algo cercano: el agotamiento, el desborde, la soledad de una crianza en la que alguna vez todas hemos sentido que no podíamos más. Eso, por supuesto, no justifica ni significa que todas podemos llegar al mismo lugar. Solo intento aceptar que podemos sentir compasión por alguien y, al mismo tiempo, un dolor inmenso por sus víctimas. Siento si mis palabras han ofendido a alguien. No intento justificar. Solo intento entender», ha terminado diciendo.