Tania Llasera rompe su silencio sobre Anne Germain, la médium de los famosos: «Le hicieron la cama»

Tania Llasera no esquiva los temas que generan debate, y esta vez ha decidido posicionarse abiertamente sobre uno de los más polémicos de la televisión española de los últimos treinta años. La credibilidad de Anne Germain, la médium que saltó a la fama en Más allá de la vida y cuya reputación quedó en entredicho tras las acusaciones de fraude que marcaron el final de su etapa televisiva. A pesar de todo, la presentadora ha salido en su defensa, asegurando que tiene una relación de amistad con la británica desde hace años y que ha podido comprobar de primera mano que sí que tiene poderes y puede comunicarse con el más allá.

Durante una reciente entrevista, Tania fue directa al grano: «Sí, tiene poderes. Es una tía muy franca, muy noble, muy maja», aseguró. En la misma charla ha explicado que su amistad surgió de la forma más inesperada, en las comidas navideñas que Mediaset organiza entre sus presentadores. «En las reuniones de presentadores de Mediaset, que es una cosa un poco rara, pero la verdad es que es un gremio muy solitario el presentar, porque siempre estás en tu propio programa y en Navidad os juntan a todos en la misma mesa. Es como una comida familiar… y me tocó Anne Germain. Como hablo inglés, nos hicimos amigas», así ha recordado aquel extraño encuentro con la plana mayor de Telecinco.

«Yo creo que le hicieron la cama»

Llasera fue todavía más allá al posicionarse sobre la polémica que rodeó a la médium: «Yo tengo muchas experiencias con ella, que me ha funcionado siempre y siempre me ha dicho la verdad. Yo creo que le hicieron la cama», sentenció con rotundidad.

Estas declaraciones llegan años después de que Anne Germain desapareciera de la televisión en nuestro país, aunque también tuvo programas en Portugal y otros países europeos que conocieron sus poderes. En Más allá de la vida, la médium aseguraba contactar con familiares fallecidos de distintos rostros conocidos, pero varios invitados cuestionaron públicamente la veracidad de aquellas comunicaciones, y distintas investigaciones periodísticas sostuvieron que recibía información previa sobre los participantes antes de las grabaciones, además de señalar el supuesto uso de un pinganillo. Santiago Segura es uno de los famosos que aseguró que nada de lo que le contaba sobre su madre fallecida era correcto, por lo que se sintió estafado y no dudó en hacerlo público.

La británica siempre ha negado esas acusaciones de que le pasaban información o tenía un pinganillo, defendiendo en todo momento la autenticidad de sus capacidades. Actualmente, Anne Germain lleva una vida mucho más discreta, alejada de la televisión y centrada en ofrecer sesiones espirituales privadas y terapias de reiki desde Alicante, tal y como destapó Espejo Público.

Todas estas reflexiones las compartió Tania Llasera durante su paso por Zodiac, el podcast de Vanitatis. Pese a toda la controversia en torno a la médium, Llasera insiste en que las experiencias que ha vivido con ella no tienen explicación racional: «Es imposible, porque a mí las cosas que me ha dicho es imposible que las supiera por ninguna parte y mira que hago entrevistas, pero hay cosas de las que nunca se habla».

«Escribe un libro»: el mensaje de su abuela que la dejó impactada

La presentadora compartió uno de los episodios que más le marcó. Anne Germain le habló de una presencia inesperada: «Me dijo: ‘Tengo aquí una señora muy pesada y muy educada que me está diciendo: por favor, escribe un libro’. Me casaba con mi abuela. Entonces le dije: ‘Dime algo que no pueda saber nadie más que mi abuela’. Y me contestó: ‘Que eres su rayito de sol’. Así me llamaba ella de pequeña. Eso era imposible», recordó visiblemente impresionada.

Llasera explicó que quiso comprobar si realmente podía comunicarse con su abuelo, una persona que, según ella, jamás creyó en este tipo de fenómenos: «Le pregunté si estaba con mi abuelo y me dijo que sí, que era un señor muy guapo, con las patillas muy grandes. Le pregunté qué decía él y me respondió: ‘no da un paso hacia delante porque no cree en estas cosas’. Solo yo sabía que él no creía en esto en absoluto. Se me pone la piel de gallina. Además, me dijo muchas cosas que se han ido cumpliendo», concluyó.

Cómo es hoy la vida de Anne Germain tras dejar la televisión

Mientras Tania Llasera la defendía en el podcast, la propia Anne Germain publicaba en su cuenta de Instagram un mensaje en el que relataba cómo está viviendo esta nueva etapa, alejada de los escenarios. La médium explicó que se encuentra recargando energías tras años de giras, un desgaste que asegura no haber sido consciente hasta el momento en que decidió retirarse: «Todo está bien, me estoy tomando un tiempo para recargar las pilas después de haber girado durante tantos años. No me di cuenta de lo agotada que estaba realmente. Creo que todo me golpeó de una vez cuando tomé la decisión de retirarme».

En el mismo mensaje también compartió una pérdida reciente y muy personal: «Mi energía está volviendo, estoy pudiendo pasar tiempo con mis queridos amigos, mi familia humana y mi familia de pájaros. Lamentablemente, mi camaleón falleció de viejo hace poco, y como de verdad pude estar en casa, murió en mis manos».

La médium también quiso explicar a sus seguidores por qué ha reducido su actividad en redes y por qué su pódcast, Ghostly Hallows, lleva tiempo sin publicar nuevos episodios, y eso se debe a que necesita encontrar un lugar adecuado para grabar sin molestar a los vecinos.