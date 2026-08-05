Delicious Martha, devastada por su pérdida: «No hay consuelo»

Marta Sanahuja, conocida en redes sociales como Delicious Martha, estaba viviendo uno de los mejores momentos a nivel profesional tras aceptar el reto de formar parte del jurado de MasterChef, concurso culinario en el que ella, años atrás, fue aspirante. A pesar de todo, en el ámbito personal, la vida le ha dado un durísimo golpe y ha sido ella la que ha querido confirmarlo a través de sus diferentes perfiles en redes sociales: ha perdido el bebé que esperaba junto a su marido, el también influencer Rubén García. La creadora de contenido, que ya es madre del pequeño Enzo, comunicó la triste noticia a través de una publicación junto a varias imágenes, así como un texto de lo más desgarrador en el que se sinceraba sobre el profundo dolor que estaba sintiendo.

Marta Sanahuja (Delicious Martha) emite un comunicado: «Aprenderemos a vivir con ello»

«No hay latido» son las primeras palabras que escribió, alegando que es en ese momento donde comenzó «la peor pesadilla»: «Las tres palabras que ninguna madre desearía escuchar jamás». En otra imagen, que aparece junto a su hijo en la cama, indica que necesitará tiempo para tratar de digerir este duro golpe de la vida: «No hay consuelo para una pérdida así. Solo tiempo. Estaré bien. Estaremos bien. Aprenderemos a vivir con ello».

Todo ello mientras se sinceró sobre la incertidumbre que vivieron a la hora de anunciar su embarazo —estaba de 9 semanas— y la soledad que ha sentido al hacer frente a esta pérdida: «‘No lo digas, es muy temprano. ¿Y si luego pasa algo?’. Y así, no lo contamos, lo vivimos solas. Nos sentimos solas. No pudimos mostrar nuestra vulnerabilidad. Nuestro dolor». Y añade: «Compartirlo no nos hace más débiles. Nos hace más fuertes. Hace que muchas nos sintamos acompañadas en medio de este oleaje».

En la propia publicación, la jueza de MasterChef quiso compartir con sus seguidores una serie de datos sobre las pérdidas de bebés durante la gestación: «1 de cada 4 embarazos se detiene antes de llegar a nacer. Uno de cuatro. Lo que supone entre un 25% y un 30% de los embarazos. Y en el 80% de estos casos, por alteraciones cromosómicas incompatibles con la vida y que escapan totalmente de nuestro control».

Acto seguido, fue mucho más allá: «No, no podríamos haberlo evitado. No, no hemos hecho nada mal. No es nuestro cuerpo que haya fallado. Pero pasa. Y pesa. Y te rompe. Tú no esperas nunca ser ese 1. Hasta que te toca serlo. Y te conviertes en parte de la estadística, porque ahora forma parte de tu historia».

Todo ello mientras Marta Sanahuja aprovechó para lanzar otra reflexión: «Comparto esto con el dolor de mi corazón roto en añicos, en mil pedazos. Pero con la seguridad absoluta de que muchas os sentiréis acompañadas, entendidas, menos solas. Os abrazo muy muy fuerte. Somos unas guerreras. Saldremos de esta y lo haremos aún más fuerte».

Lejos de que todo quede ahí, Delicious Martha fue mucho más allá: «No contarlo hace que, cuando nos pase, nos sintamos solas. ¿Por qué tenemos que vivir un dolor tan grande en solitud? ¿Qué hay de malo en normalizar algo que pasa más de lo que creemos?». Y añadió, despidiéndose de su pequeño: «Mi bebé estrella».