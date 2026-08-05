Un reportero de TVE tras mostrar las playas de Ceuta llenas de inmigrantes ilegales: «Muchos son licenciados, diplomados y homosexuales»

Ceuta sigue siendo noticia mientras intenta recuperar la normalidad, tras la invasión de los 72.000 inmigrantes que llegaron desde Marruecos, en su mayoría, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo de El Tarajal la pasada semana. TVE sigue ofreciendo conexiones en directo desde la ciudad autónoma, entre las que ha destacado las de un reportero que ha intervenido en La Hora de La 1, por asegurar que entre los miles de inmigrantes que no han retornado abundan los «licenciados, diplomados y homosexuales» que «huyen» de su país.

El reportero Javier Mohedano ha conectado en directo con Aída Bao -sustituta de Silvia Intxaurrondo en La Hora de La 1- desde la playa del Trampolín de Ceuta para contar que muchos de los inmigrantes que permanecen en la ciudad autónoma han solicitado el asilo, dado que cumplen con los requisitos, porque muchos son «licenciados y diplomados que huyen de su país por la guerra o por el terrorismo».

Asimismo, ha subrayado los casos de «chicos homosexuales que huyen de su país ante la falta de libertades». Después, la cámara ha mostrado a un buen número de ellos bañándose en el mar por «las altas temperaturas» y para «lavarse la ropa», porque muchos de ellos «llegaron con lo puesto».

El nivel educativo de los inmigrantes llegados a Ceuta

A diferencia de TVE, el resto de medios de comunicación -incluidos los internacionales con enviados especiales en Ceuta-, recoge que la inmensa mayoría de los inmigrantes no tiene estudios universitarios. El perfil de los inmigrantes ilegales llegados la pasada semana coincide con el habitual, recogido en los informes de organizaciones humanitarias y en las admisiones de los centros de acogida: predominan los jóvenes y menores de edad marroquíes que abandonaron la escuela a edades tempranas, muchos de ellos procedentes de entornos rurales o barrios marginales de localidades norteñas, donde el fracaso escolar es elevado.

En todo caso, una parte de los jóvenes adultos posee estudios de secundaria o formación en oficios técnicos básicos, pero los inmigrantes ilegales que llegan con títulos universitarios marroquíes o de países subsaharianos son casos aislados, y se consideran incluso «excepciones». También hay un sector que representa tasas variables de analfabetismo o escolarización nula.

De hecho, se considera que uno de los factores que influyó en que muchos inmigrantes dieran credibilidad al mensaje difundido en redes -que indicaba que «las fronteras estaban abiertas»- fue, precisamente, el bajo nivel educativo general. Muchos se movieron engañados, ante la pasividad de las autoridades marroquíes.