Las declaraciones de Luis Enrique sobre Cataluña que nadie recuerda: «No está bien visto decirlo pero…»

Luis Enrique llegó a Barcelona en 1996 para jugar en el Barça y aquella etapa terminó teniendo mucho más peso en su vida que un simple cambio de equipo. Aunque después ha trabajado en distintas ciudades y países, el asturiano ha mantenido su relación con Cataluña y nunca ha ocultado lo cómodo que se siente allí. Hace unos años habló precisamente de este tema y dejó una opinión bastante clara sobre los catalanes.

Fue durante la Cape Epic, una prueba de ciclismo de montaña que se celebra en Sudáfrica. Luis Enrique participaba en la competición cuando mantuvo una conversación con el ciclista Ibon Zugasti. Y entre un tema y otro apareció Cataluña. El entrenador respondió a su manera, sin darle demasiadas vueltas: «Los catalanes son la hostia». Una frase a la que siguieron otras declaraciones en las que explicó qué piensa de ellos después de tantos años viviendo en Barcelona.

Luis Enrique: «Los catalanes son la hostia»

Luis Enrique fue más allá y aseguró que los catalanes «están muy adelantados a lo que es España, en general». Él mismo era consciente de que una afirmación así podía levantar comentarios. «Ahora no está bien visto decirlo», apuntó antes de continuar con su explicación. Lo que vino después fue una descripción de lo que él había encontrado durante sus años en Cataluña. «Son educados, muy respetuosos, muy trabajadores», aseguró. Y ampoco escondió que se encontraba a gusto viviendo allí hasta el punto de asegurar que acabaría volviendo a tierras catalanas.

Sus palabras tenían detrás muchos años de relación con Barcelona. Cuando hizo aquellas declaraciones hacía ya décadas que había llegado por primera vez a la ciudad para incorporarse al Barça. También había regresado posteriormente como entrenador y había decidido establecer allí su residencia.

Una relación con el Barça que comenzó en 1996

La carrera de Luis Enrique había empezado lejos de Cataluña. Nació en Gijón y dio sus primeros pasos como profesional en el Sporting. Después fichó por el Real Madrid, donde estuvo cinco temporadas antes de cambiar completamente de rumbo. En 1996 terminó contrato con el conjunto blanco y fichó por el Barcelona. El cambio entre los dos grandes rivales del fútbol español dio mucho que hablar entonces. Con la camiseta azulgrana permaneció ocho temporadas y disputó sus últimos años como futbolista profesional hasta retirarse en 2004.

Aquel paso por el Barça le dejó huella hasta el punto de llegar a reconocer tiempo después que se había sentido «raro de blanco» durante su etapa madridista y que estaba mejor vestido «con el azulgrana». También bromeó en otra ocasión diciendo que era «más radical que Piqué». Su vinculación con el club continuó una vez terminada su carrera como jugador. En 2008 volvió para entrenar al Barça B, donde estuvo hasta 2011. Después llegaron la Roma y el Celta de Vigo, dos experiencias que precedieron a su regreso a Barcelona.

Y en 2014 recibió la oportunidad de dirigir al primer equipo. La primera temporada terminó con Liga, Copa del Rey y Champions, un triplete que situó aquella campaña entre las más recordadas de la historia reciente del club. Luis Enrique permaneció tres años en el banquillo antes de cerrar esa etapa.

De Barcelona a la selección española y el PSG

Su carrera continuó fuera del Barça. En 2018 fue nombrado seleccionador español y estuvo al frente de la selección en dos etapas. Más tarde llegó el PSG, club con el que volvió a competir al máximo nivel europeo desde el banquillo. Todos esos cambios profesionales no borraron su vínculo personal con Barcelona. De ahí que sus palabras durante la conversación con Ibon Zugasti fueran más allá de una opinión formada desde fuera. Cuando habló de los catalanes lo hizo después de haber pasado allí una parte considerable de su vida.

También conviene situar exactamente qué dijo ya que Luis Enrique no utilizó aquella conversación para hablar del independentismo ni para entrar en un debate político sobre Cataluña sino para hablar de las personas y de las cualidades que él encontraba en ellas. Fue en ese contexto cuando destacó su educación, respeto y capacidad de trabajo.

El lugar en el que Luis Enrique quiere seguir viviendo

Después de tantos años relacionado con Cataluña, Luis Enrique consideraba que los catalanes estaban «muy adelantados» respecto a España en general. No era la primera vez que sus palabras sobre Barcelona llamaban la atención. Sus comentarios sobre el Real Madrid y el Barça ya habían dejado claro dónde se había sentido más identificado como futbolista. Pero aquella conversación tuvo poco que ver con rivalidades deportivas.

Esta vez estaba hablando del lugar en el que había decidido vivir. Barcelona había sido primero la ciudad a la que llegó para jugar al fútbol, después el lugar al que regresó para entrenar y finalmente su residencia. Por eso, cuando durante aquella charla surgió la posibilidad de su futuro, Luis Enrique no lo dudó y resumió sus planes en dos palabras: «Allí seguiré».