No desperdicies el agua del aire acondicionado: hay diez usos domésticos para los que es mejor que incluso el agua del grifo

El agua del aire acondicionado se puede emplear para otros usos domésticos. Los expertos aconsejan recoger el agua generada por estos aparatos, que es ideal para la limpieza, ya que no contiene cal ni minerales. Antes que nada, tienes que tener claro que se trata de agua no potable, por lo que está prohibido ingerirla, utilizarla para cocinar, lavar los alimentos o echarla en el bebedero de los animales. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los usos domésticos del agua del aire acondicionado.

A primeros de octubre y con el otoño haciendo acto de presencia en forma de lluvias y temperaturas a la baja en muchas zonas de España, la figura del aire acondicionado ha perdido protagonismo en millones de hogares españoles. En las próximas semanas, este aparato volverá a utilizarse para calentar el hogar, ya que está demostrado que el split es una herramienta óptima en su relación entre calidad y el precio para calentar la vivienda.

Los usos domésticos del agua del aire acondicionado

Además de producir calor o frío, el aire acondicionado también genera agua producto de vapor que se condensa después de que el aparato retire la humedad del aire y pase por el evaporador frío. De ahí nacen unas gotas de agua que se suelen acumular en una botella o se marchan al exterior a través de un tubo de desagüe. Estas son las famosas gotas que nos pueden caer del cielo y que salen de los aparatos que están colgados en las fachadas, algo que no es recomendable.

Bueno, pues esa agua se puede utilizar para otros usos domésticos. Antes que nada, hay que tener en cuenta que el agua no es potable y está terminantemente prohibido utilizarla para beber, cocinar o lavar alimentos, pero sí es buena para la limpieza, ya que carece de cal y minerales. Así que esa agua se puede aprovechar para otros menesteres dentro de la vivienda y te hará generar unos pequeños ahorros que se pueden notar a final de mes.

Los expertos de la página Climargas han señalado varios usos domésticos para el agua que desprende el aire acondicionado. Por ejemplo, el primero de ellos puede ser regar las plantas ornamentales. También se puede emplear para recargar la cisterna del inodoro o el depósito de agua de la plancha.

Por lo que respecta a la limpieza del hogar, se puede añadir a un cubo de la fregona para limpiar el suelo, sustituyendo el agua del grifo por la que cae del aire acondicionado. Sus cualidades también son perfectas para limpiar la puerta del exterior, las terrazas y balcones y también las persianas y los muebles que están situados al aire libre. Incluso algunos expertos señalan que puede valer para limpiar las herramientas de jardinería, los cubos de basura o algunas partes del coche. El agua del aire acondicionado también se puede emplear para limpiar mopas, fregonas y los famosos paños de microfibra que tan utilizados son a día de hoy.

Estos son los 10 usos que se le pueden dar al agua del aire acondicionado: