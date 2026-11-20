Pilar Miranda, alcaldesa de Huelva y candidata número uno del PP al Congreso por la provincia, denuncia el «abandono absoluto» del Gobierno de Pedro Sánchez a los onubenses. Además, Miranda reclama un compromiso firme con las infraestructuras, especialmente con la conexión ferroviaria Faro-Huelva-Sevilla, un proyecto que, según asegura, cuenta con el respaldo de Europa, Portugal, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos implicados, pero que no tiene el apoyo del Ejecutivo central. «El único que no nos apoya es el Gobierno de España», afirma.

En una entrevista con OKDIARIO, Miranda defiende su candidatura como una oportunidad para trasladar a Madrid las reivindicaciones de una provincia que, a su juicio, lleva ocho años sufriendo «parálisis absoluta». La dirigente popular sostiene que el Gobierno central ni siquiera ha atendido las peticiones de las instituciones onubenses y acusa al ministro Óscar Puente de haberla ridiculizado cuando acudió al Congreso para reclamar mejoras ferroviarias. «Estamos hartos de pedir, especialmente en temas de infraestructura, queremos que nos reciban, que nos escuchen y que nos mejoren», lamenta.

Miranda sitúa el corredor Faro-Huelva-Sevilla entre las grandes necesidades de la provincia. Asegura que el proyecto cuenta con el respaldo de Europa, del Gobierno portugués, de la Junta de Andalucía, de los ayuntamientos de Faro, Huelva y Sevilla, así como de empresarios, agentes sociales y culturales, y miles de firmas. Sin embargo, reprocha que el Gobierno de España sea el único que no se suma a la iniciativa y que ni siquiera explique los motivos de su negativa. «El Gobierno ni nos recibe ni se ve con nosotros», critica.

La candidata popular censura también la respuesta del ministro Óscar Puente sobre la conexión ferroviaria entre Huelva y Sevilla y recuerda que, tras las críticas recibidas, rectificó anunciando plazos de 42 meses que, a su juicio, no vienen acompañados de financiación ni información suficiente para que el proyecto avance. Miranda considera que ese anuncio supuso «dar una patada a la pelota para distraernos».

La reivindicación ferroviaria no se limita a este corredor. La alcaldesa reclama más frecuencias entre Huelva y otros destinos, ya que considera insuficiente que exista prácticamente un tren de ida y otro de vuelta, además de mejoras en la seguridad ferroviaria y en los trenes. Miranda insiste asimismo en que Huelva no debe renunciar al AVE y critica que el proyecto haya sufrido retrasos y que algunas de sus fases puedan caducar o ser prorrogadas sin que se materialicen avances.

Las carreteras, el aeropuerto y el agua

La número uno del PP por Huelva extiende sus críticas al estado de las carreteras. Denuncia el mal estado de la vía hacia Sevilla y reclama un tercer carril, además de mejoras en la carretera de la Sierra, que llegó a permanecer cerrada durante tres días: «Las carreteras de la provincia son un horror», ha señalado.

También reivindica que se permita avanzar en el aeropuerto de Huelva ante el interés de empresarios por apostar por esta infraestructura, y exige inversiones hidráulicas. Miranda advierte de que la presa de Alcolea continúa sin terminar, lo que limita la capacidad de almacenar agua pese a las lluvias y perjudica tanto a la industria como al sector agrícola, especialmente a los productores de frutos rojos y cítricos. A ello suma la necesidad de completar infraestructuras como el túnel de San Silvestre para garantizar el abastecimiento.

En materia energética, defiende que Huelva aspira a convertirse en «la ciudad verde del sur de Europa» gracias a proyectos de renovables, metanol verde, fotovoltaica e hidrógeno. Afirma que hay tres proyectos importantes en marcha y otros diez pendientes, pero denuncia que «el Gobierno no garantiza las infraestructuras eléctricas necesarias para desarrollarlos».

Miranda responde a las críticas del PSOE

La alcaldesa también reivindica la transformación que, según asegura, está experimentando Huelva capital. Destaca la integración entre el puerto y la ciudad, un proyecto que se encuentra en licitación; el desbloqueo de actuaciones urbanísticas como Ensanche Sur, que permitirá desarrollar 7.000 viviendas; las obras en la Plaza Mayor y diferentes barrios, y un nuevo contrato de limpieza para mejorar los servicios públicos.

Miranda responde además a las críticas del PSOE por compatibilizar la alcaldía con su candidatura al Congreso. Considera que los socialistas aplican un «doble rasero» y recuerda que dirigentes del PSOE de Huelva también desempeñan responsabilidades municipales y nacionales. Defiende que su candidatura supondrá más trabajo y sacrificio personal, pero que podrá beneficiar a la ciudad si consigue trasladar sus necesidades a Madrid. «Una ciudad la levantas con políticas municipales, pero también con políticas autonómicas y nacionales», argumenta.

La vivienda, las políticas contra la okupación, el apoyo a empresarios, comerciantes y autónomos y una menor fiscalidad completan sus prioridades. Miranda también alerta de la falta de medios humanos y materiales de la Guardia Civil en la provincia, así como de la necesidad de reforzar la protección jurídica de los agentes.

De cara al 29 de noviembre, la candidata sostiene que Huelva se juega su futuro y reclama un Gobierno que garantice inversiones, presupuestos y una gestión eficaz. Confía en que Alberto Núñez Feijóo, si llega a La Moncloa, dé a la provincia las oportunidades que considera que hasta ahora se le han negado. «Nos merecemos tener las mismas oportunidades que otros muchos habitantes españoles», concluye.