Juan Bravo, candidato del PP por Sevilla: «Sánchez ha reproducido en España lo peor del socialismo que vivimos en Andalucía»

Juan Bravo, candidato del Partido Popular por Sevilla al Congreso de los Diputados y vicesecretario nacional de Hacienda de la formación, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber reproducido en España «lo peor del socialismo» que, según denuncia, los populares encontraron en Andalucía cuando llegaron al Ejecutivo autonómico en 2019. En una entrevista con OKDIARIO, el que fuera consejero de Hacienda de la Junta ha establecido un paralelismo entre la situación que se encontraron Juanma Moreno y su equipo tras décadas de gobiernos socialistas y la que, a su juicio, tendrá que afrontar Alberto Núñez Feijóo si llega a La Moncloa.

«Yo vengo del futuro; lo que nos vamos a encontrar, yo lo he vivido», ha asegurado Bravo, que considera que la experiencia del Gobierno andaluz puede servir como referencia para afrontar un eventual cambio político en España. El dirigente popular ha defendido que el PP tendrá que recuperar la gestión, aprobar presupuestos, ordenar las cuentas públicas, combatir la corrupción y reducir los impuestos.

Antes de abordar la situación política nacional, Bravo ha reflexionado sobre la importancia de combinar la responsabilidad política con los conocimientos técnicos en la Administración. Inspector de Hacienda de formación y antiguo responsable de las cuentas andaluzas, ha defendido que los ministros y consejeros deben rodearse de profesionales que conozcan las materias de las que se ocupan, en lugar de colocar a personas por amistad o vinculación partidista.

«Lo importante es mezclar bien la figura política y la figura técnica», ha explicado. A su juicio, quienes ocupan los principales puestos de responsabilidad deben estudiar los asuntos, comprenderlos y tener capacidad para tomar decisiones y comunicarlas, mientras que los equipos que trabajan en los distintos niveles de la Administración deben estar formados por especialistas. Bravo ha advertido de que las consecuencias de no hacerlo pueden ser especialmente graves y ha llegado a relacionar esa falta de perfiles técnicos con situaciones en las que se han producido pérdidas de vidas humanas.

La herencia socialista en Andalucía

El candidato popular ha recordado cómo encontró la Consejería de Hacienda cuando llegó al primer Gobierno de Juanma Moreno, el primero no socialista en Andalucía. En materia presupuestaria, ha señalado que las cuentas de 2018 incumplían las tres reglas fiscales: deuda, déficit y gasto. Además, ha recordado que no había presupuestos preparados para 2019 ni se había realizado la correspondiente prórroga.

Pero sus críticas no se han limitado a las cuentas públicas. Bravo ha denunciado que había sectores de la Administración que llevaban una década sin renovar acuerdos y convenios, mientras que otros sí habían conseguido hacerlo cuando existía interés por parte del Gobierno socialista. También ha hablado de procedimientos administrativos que permanecían bloqueados durante años y de una falta de transparencia en el funcionamiento de la Junta.

El dirigente popular considera que la situación se ha repetido en el Gobierno central. Ha señalado que Sánchez tampoco ha conseguido aprobar unos nuevos presupuestos y que, si Feijóo llega a la Presidencia, tendrá que afrontar la elaboración de nuevas cuentas desde el principio.

En este contexto, ha reivindicado la evolución de los servicios públicos en Andalucía durante los gobiernos del PP. Ha asegurado que nunca se había invertido tanto en sanidad, educación y políticas sociales como con Juanma Moreno. Como ejemplo, ha recordado el cierre del antiguo hospital militar después de que la Junta recibiera su gestión y ha reivindicado que el actual Gobierno andaluz lo reabriera con la participación del entonces consejero de Salud, Jesús Aguirre.

También ha criticado que el anterior Ejecutivo socialista construyera hospitales con dinero público que, según su denuncia, pretendía alquilar posteriormente a la sanidad privada. A ello ha sumado los problemas que, asegura, encontraron en la gestión de los fondos europeos, que tuvieron que recuperar para evitar que se perdieran. En relación con los fondos del marco europeo 2021-2027, ha advertido de que su aprovechamiento será uno de los grandes objetivos de un futuro Gobierno popular.

Las infraestructuras de Sevilla

La situación de las infraestructuras sevillanas ha ocupado otra parte importante de la conversación. Bravo ha mostrado su indignación por las mordidas relacionadas con las obras del puente del V Centenario, una infraestructura que considera fundamental para la movilidad y el desarrollo económico de la capital andaluza. A su juicio, los responsables antepusieron el interés económico a las necesidades de los sevillanos. «Lo han utilizado simplemente porque veían dinero y que en ese dinero podía haber mordidas», ha afirmado.

En cuanto a los proyectos pendientes para Sevilla, ha reclamado avances en la conexión de Santa Justa con el aeropuerto, el cierre de la SE-40 y la mejora de las comunicaciones ferroviarias. Sobre la conexión con el aeropuerto, ha defendido que no se trata de una reivindicación exclusiva de los sevillanos, sino de una necesidad que responde al modelo de comunicaciones que Europa plantea para las grandes capitales.

También ha criticado que durante los ocho años de Gobierno de Sánchez no se hayan materializado las mejoras necesarias en la SE-40. Ha recordado los anuncios y cambios de criterio sobre la construcción de un túnel o un puente y ha lamentado que no se haya ejecutado ninguna de las dos alternativas. En materia ferroviaria, ha denunciado el deterioro de la conexión entre Sevilla y Madrid y ha hecho referencia a los accidentes que han dejado 115 fallecidos, relacionando los problemas con la falta de gestión y mantenimiento.

Bravo ha defendido que cada euro invertido en infraestructuras puede generar un importante retorno económico, al mejorar la productividad y la competitividad. Además, ha mencionado las necesidades de agua de los agricultores y los proyectos de regadío de Los Palacios, que deben ir acompañados de mejores conexiones de Cercanías ante el previsible crecimiento de población.

Montero y la financiación autonómica

La financiación autonómica ha sido otro de los asuntos sobre los que Bravo ha cargado contra el Ejecutivo central. El dirigente popular ha acusado a María Jesús Montero y a Sánchez de incumplir el compromiso de abordar un nuevo modelo de financiación. El candidato del PP considera que la propuesta del Gobierno responde a un acuerdo político con los independentistas y no a las necesidades de los ciudadanos. «Lo único que pusieron encima de la mesa era un sistema ad hoc, ni siquiera para los catalanes, sino para los independentistas», ha criticado.

Frente a ello, ha reclamado un modelo que tenga en cuenta a todas las comunidades autónomas y que sitúe en el centro la financiación de la sanidad, la educación y las políticas sociales. «Lo que necesitan los catalanes, como los andaluces, como los madrileños, como los valencianos, es un nuevo sistema de financiación adecuado para todos», ha defendido.

Medidas fiscales: bajar el IRPF

Como vicesecretario nacional de Hacienda del PP, Bravo también ha explicado las principales medidas fiscales que su partido pretende aplicar si gobierna España. Su primera propuesta pasa por deflactar el IRPF y reducir los impuestos que pagan los trabajadores.

El dirigente popular ha denunciado el incremento de la recaudación desde 2018 y ha asegurado que los ingresos públicos superarán los 530.000 millones de euros entre impuestos y cotizaciones sociales. Sin embargo, considera que ese aumento no se ha traducido en una mejora de la situación económica de los ciudadanos.

Para ilustrarlo, ha recurrido a los precios de la cesta de la compra. Según ha explicado, una compra que antes costaba 100 euros ahora requiere 140 y ha puesto como ejemplo los huevos, cuyo precio, ha afirmado, ha pasado de entre 1,50 y 2 euros a casi 3,80 euros. También ha mencionado las fluctuaciones del recibo de la luz y la pérdida de capacidad adquisitiva de las familias.

Bravo ha señalado que el PP quiere impulsar una reforma del IRPF que beneficie a todos los trabajadores, con especial atención a las familias con hijos. Además, ha defendido que el debate económico no debe centrarse exclusivamente en el salario mínimo, sino en conseguir que los trabajadores puedan mejorar sus ingresos a través de la productividad, la competitividad y la innovación.

El objetivo, según ha defendido, debe ser fortalecer las clases medias y conseguir que el trabajo permita comprar una vivienda, formar una familia y disfrutar de una vida con mayor capacidad económica. En este punto, ha recordado el incremento del precio de la vivienda, que ha cifrado en más de un 70% en el caso de la compra y más de un 45% en el alquiler.

El plan del PP para los autónomos

Bravo también ha detallado el compromiso del Partido Popular con los aproximadamente 3,5 millones de autónomos que hay en España. El candidato ha recordado que este colectivo contrata a cerca de un millón de personas y representa una parte fundamental de la actividad económica.

El dirigente popular ha explicado que ha recorrido personalmente 31 provincias para reunirse con trabajadores por cuenta propia y conocer sus demandas. De esos encuentros, ha destacado dos mensajes que, a su juicio, reflejan la situación de desesperación del colectivo: «No nos fastidiéis».

Entre las medidas que plantea el PP se encuentra un régimen de franquicia del IVA para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros, de manera que no tengan que repercutir ni declarar ese impuesto. También ha propuesto que quienes comiencen una actividad no paguen durante los dos primeros años si sus ingresos están por debajo del salario mínimo. A estas medidas se suma una bonificación del 100% durante el primer año para quienes contraten a su primer trabajador y ayudas durante los dos años siguientes para los autónomos que sean padres o madres.

Bravo también ha reclamado mayor protección para quienes atraviesan dificultades económicas. Ha criticado las limitaciones actuales para acceder al cese de actividad y ha cuestionado que un autónomo que pierde su negocio tenga que acreditar un año de pérdidas para poder recibir una prestación.

Además, ha planteado una reforma de la ley de segunda oportunidad para que los autónomos que lleguen a la jubilación con pequeñas deudas puedan cobrar su pensión, descontando de ella las cantidades pendientes. «No tiene sentido que un autónomo, porque llega a su jubilación y tiene una deuda de mil euros, no pueda cobrar la pensión», ha lamentado.

Construir un millón de viviendas

La vivienda ha sido otro de los grandes bloques de la entrevista. Bravo ha acusado a Sánchez de incumplir sus compromisos en esta materia y ha asegurado que las 184.000 viviendas prometidas por el presidente no se han traducido en ninguna construcción en Sevilla. «Ha hecho cero en Sevilla, cero en España. Es doble cero, como la cerveza», ha ironizado.

Frente a ello, el PP plantea construir un millón de viviendas para responder al déficit de oferta que, según sus estimaciones, alcanza las 750.000 unidades y podría llegar al millón en 2028. Para conseguirlo, propone simplificar la legislación, reducir los trámites y eliminar trabas burocráticas. También ha defendido la ley del suelo presentada por su partido en el Congreso y la recuperación de las 400.000 viviendas que, según ha explicado, han desaparecido del mercado del alquiler por la inseguridad jurídica.

En cuanto al acceso a la compra, Bravo ha detallado una propuesta para reducir el IVA de la vivienda nueva del 10% al 4%. Ha puesto como ejemplo una casa de 300.000 euros, en la que el comprador tendría que afrontar actualmente 30.000 euros de IVA. Con el tipo reducido, esa cantidad bajaría a 12.000 euros, que además podrían abonarse de forma fraccionada durante la hipoteca para evitar un desembolso inicial tan elevado. Además, el PP plantea bonificar el IRPF de los jóvenes que comienzan a trabajar: un 100% durante el primer año, un 75% durante el segundo, un 50% durante el tercero y un 25% durante el cuarto.

Los posibles pactos de gobierno

En el tramo final de la entrevista, Bravo ha abordado la posibilidad de que el PP tenga que gobernar en compañía de otras formaciones, como ocurrió en Andalucía durante la primera legislatura de Juanma Moreno, cuando el Ejecutivo estuvo integrado por PP y Ciudadanos y contó con el apoyo parlamentario de Vox.

El dirigente popular ha reconocido que todos los partidos aspiran a conseguir los mejores resultados y gobernar con el mayor respaldo posible, pero ha defendido que lo importante es que exista un proyecto compartido y unos principios fundamentales claros.

En este sentido, ha enumerado las prioridades que considera irrenunciables para el PP: bajar los impuestos, controlar el gasto público, proteger a las familias y a los trabajadores, facilitar la actividad de los empresarios y autónomos, impulsar las infraestructuras, potenciar el turismo y construir viviendas.

También ha rechazado las advertencias de que un Gobierno del PP supondría un retroceso en sanidad, igualdad o políticas públicas. A su juicio, son argumentos que se repiten desde los años ochenta y que no se corresponden con lo sucedido en Andalucía durante los gobiernos de Juanma Moreno. «Cuando viene la derecha ha sido todo lo contrario, ha sido épocas de prosperidad, de clases medias fuertes, de las mayores inversiones en sanidad pública, en educación», ha defendido.