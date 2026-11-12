Moreno Bonilla a OKDIARIO: «Tenemos que desalojar democráticamente al peor Gobierno que hemos tenido»

Juanma Moreno ha reivindicado la necesidad de propiciar un cambio político en España durante el arranque de la campaña electoral del próximo 29N. El presidente de la Junta de Andalucía ha trasladado a OKDIARIO sus sensaciones tras el multitudinario acto celebrado este jueves en Sevilla: «Mucha ilusión, mucha esperanza y muchas ganas; vamos a ganar», ha afirmado a su salida del hotel Only You.

El líder de los populares andaluces ha definido la próxima cita con las urnas como un momento decisivo para el futuro político del país. «Democráticamente e históricamente es un voto histórico porque tenemos que desalojar democráticamente al peor Gobierno que hemos tenido», ha señalado Moreno, en referencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Sus declaraciones llegan después de un arranque de campaña que ha superado las expectativas de convocatoria de los populares. Alrededor de 1.000 personas han acudido al hotel Only You para acompañar al presidente andaluz y al resto de dirigentes del partido. La asistencia ha sido tal que numerosos simpatizantes se han quedado fuera del recinto al completarse el aforo, sin posibilidad de acceder al interior.

Fuentes del Partido Popular han trasladado su satisfacción por la respuesta de la militancia y han resumido el impacto de la convocatoria con una valoración contundente: «Esto marca un antes y un después en Sevilla». La formación considera que la imagen ofrecida en este primer gran acto supone un importante impulso para afrontar las dos semanas de campaña electoral.

El encuentro ha contado también con la intervención de Juan Bravo, candidato número uno del PP al Congreso por Sevilla, que ha participado en el lanzamiento de la campaña junto a Moreno. Los populares buscan movilizar a su electorado en una provincia que constituye uno de los principales escenarios de la batalla electoral andaluza y un bastión histórico del Partido Socialista.

Moreno reivindica el cambio político en España

Durante su intervención en el acto de apertura de campaña, Juanma Moreno ha situado las elecciones del próximo 29 de noviembre como «una oportunidad para impulsar un cambio político en España». El presidente andaluz ha apelado a la movilización de los ciudadanos y ha reivindicado la gestión del PP al frente de la Junta como ejemplo de la alternativa que defiende su partido.