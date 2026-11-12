Juanma Moreno desborda Sevilla con 1.000 personas en el arranque de campaña y cientos se quedan fuera

El Partido Popular ha arrancado la campaña electoral en Andalucía con un auténtico baño de masas en Sevilla. El presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha congregado a alrededor de 1.000 personas en el hotel Only You de la capital hispalense, donde muchos asistentes se han quedado fuera del recinto al completarse el aforo. Una imagen de expectación que ha superado las previsiones de los propios populares y que ha convertido el acto en un multitudinario estreno de la carrera hacia las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Fuentes populares han trasladado a OKDIARIO su satisfacción por la respuesta de los asistentes y han definido lo sucedido con una frase contundente: «Esto marca un antes y un después en Sevilla». La elevada afluencia ha obligado a numerosos simpatizantes y militantes a seguir el inicio de campaña desde el exterior del hotel, sin posibilidad de acceder al interior.

El primero en tomar la palabra ha sido Ricardo Sánchez, presidente del Partido Popular de Sevilla, quien ha dado paso al alcalde de la ciudad hispalense, José Luis Sanz. Tras ellos dos, Juan Bravo, candidato número uno del PP al Congreso por Sevilla, que ha apelado «a la movilización y a pelear cada voto durante las próximas semanas». El dirigente popular ha llamado a implicar a todos los sectores de la sociedad, desde los jóvenes hasta los mayores, en una campaña que considera decisiva para el futuro político de España.

Después ha sido el turno de Juanma Moreno, que ha lanzado un mensaje con marcado carácter nacional. «Desde Sevilla vamos a cambiar España; desde aquí empieza una nueva etapa histórica para nuestro país», ha proclamado ante los asistentes. El presidente andaluz ha situado a Andalucía como punto de partida del cambio político que pretende impulsar el PP con Alberto Núñez Feijóo al frente.

Durante su intervención, Moreno ha cargado contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, recordando diferentes episodios de la legislatura: desde los indultos a los condenados por el proceso independentista de Cataluña hasta los casos de corrupción relacionados con Ábalos y Koldo. También ha criticado el deterioro de las infraestructuras ferroviarias y ha señalado las carencias de inversión en Andalucía.

El dirigente popular ha puesto además el foco en el desafío electoral de Sevilla, una provincia que históricamente ha sido un bastión socialista en las elecciones generales. «Os pido un nuevo hito», ha reclamado, animando a los suyos a conseguir una victoria popular en un territorio donde el PSOE nunca ha perdido unas generales.