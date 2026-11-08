Moreno en Málaga: «Sánchez castiga a Andalucía porque hemos querido un destino distinto al suyo»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha llamado este sábado a los andaluces a aprovechar las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para propiciar un cambio en el Gobierno de España y poner fin a lo que considera un «maltrato» del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la comunidad autónoma. «Hay un castigo severo a Andalucía porque hemos querido un destino distinto gracias al Partido Popular», ha denunciado durante un acto del PP celebrado en el Pabellón Javier Imbroda de Málaga, ante unas 6.000 personas.

Moreno ha defendido que España necesita un cambio de Gobierno y ha advertido de que en las próximas elecciones no se juega únicamente el futuro del Partido Popular, sino el de todos los ciudadanos. «Quien realmente se la juega no es el Partido Popular, nos la jugamos todos», ha señalado, antes de reclamar a los asistentes que hagan balance de los años de Gobierno de Sánchez.

En este sentido, el presidente andaluz ha repasado algunos de los episodios que, a su juicio, han marcado la legislatura. Ha recordado el desafío independentista en Cataluña y ha acusado a Sánchez de sacar de la cárcel a los condenados por el proceso separatista «por una necesidad política y de supervivencia». También ha aludido al caso Koldo y a José Luis Ábalos, así como a los audios y vídeos relacionados con la trama, que ha calificado de «sonrojar a cualquier persona con un mínimo de moral y ética».

El dirigente popular también ha mencionado la gestión de la DANA, recordando las palabras del presidente del Gobierno, «si necesitáis algo, me llamáis», y ha cuestionado que el Ejecutivo dejara a los afectados sin la respuesta que necesitaban. Asimismo, ha reprochado a Sánchez su actuación ante la crisis migratoria en Ceuta y ha defendido que la ciudad autónoma y Melilla deben recibir una respuesta adecuada. «Ceuta y Melilla son España», ha proclamado.

Sin embargo, buena parte de su intervención ha estado centrada en los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, que han dejado un balance de 115 fallecidos. Moreno ha asegurado que llevaba diez días conteniendo su indignación por su responsabilidad institucional, pero ha afirmado que ha llegado el momento de expresar su «rabia». «Ese accidente se podía haber evitado», ha manifestado.

El presidente de la Junta ha matizado que no existe una seguridad del cien por cien, pero ha defendido que sí hay capacidad técnica para evitar siniestros como los registrados, poniendo como ejemplo a otros países con redes de alta velocidad. Además, ha señalado que el juez ha abierto una pieza separada por mordidas en contratos que, según ha indicado, estaban destinados a garantizar la seguridad del corredor sur.

Moreno ha criticado también la respuesta del Gobierno tras la tragedia de Adamuz y ha denunciado su «falta de sensibilidad» y de preocupación por los españoles. Por ello, ha pedido a los ciudadanos que utilicen las urnas como instrumento de protesta. «En memoria de esas 115 personas que han perdido la vida, actuemos de manera cívica con el instrumento más poderoso, el que más les duele a ellos: el voto», ha reclamado. En esta línea, ha pedido una participación masiva para propiciar un «castigo sereno, correcto, cívico, pero contundente» contra el Ejecutivo.

El líder del PP andaluz ha extendido sus críticas al reparto de inversiones estatales. Según ha denunciado, Andalucía no cuenta con las infraestructuras que necesita. «En ocho años han hecho tres kilómetros de autovía en una comunidad con la extensión de Portugal y no han hecho ni un kilómetro de cercanías en Andalucía», ha reprochado.

También ha censurado el modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno, asegurando que Andalucía pierde 4.000 millones de euros respecto a Cataluña. Ante esta situación, ha reclamado que termine lo que considera un trato discriminatorio hacia la comunidad y ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que, si llega a la Presidencia del Gobierno, garantice la igualdad entre territorios.

«No pedimos más que nadie; te vamos a pedir lo mismo que los demás», ha trasladado Moreno al presidente nacional del PP, al que ha expresado su «plena confianza» en él. El dirigente andaluz ha defendido que España necesita gestores y ha elogiado la trayectoria de Feijóo al frente de la Junta de Galicia, donde, según ha señalado, consiguió transformar la realidad de la comunidad y convertirla en una región puntera.

Moreno ha contrapuesto esa forma de gobernar con los nombramientos del Ejecutivo socialista y ha reclamado que las administraciones cuenten con profesionales preparados. «Ya está bien de carguitos para los amigos que son incompetentes y que han hecho tanto daño en nuestro país; queremos a los mejores», ha afirmado.

Frente a las críticas al Gobierno central, el presidente andaluz ha reivindicado la gestión del PP al frente de la Junta. Ha destacado que su Ejecutivo ha aprobado ocho presupuestos sin ningún caso de corrupción y ha asegurado que ha conseguido sacar adelante Andalucía pese a la «herencia envenenada» recibida de los anteriores gobiernos socialistas.

Bendodo llama a un «cambio histórico»

Por su parte, el candidato del PP al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha defendido que España atraviesa una situación muy similar a la que vivió en los últimos años del Gobierno de Felipe González. Bendodo ha recordado que se afilió al Partido Popular en 1995, cuando, según ha explicado, el país estaba «agotado», marcado por la corrupción y necesitado de un cambio político.

El dirigente popular ha recordado que vivió junto a los malagueños el cambio político en el Ayuntamiento de Málaga, posteriormente en la Diputación y, finalmente, en Andalucía después de 40 años de gobiernos socialistas. A su juicio, ahora se dan circunstancias similares y España está ante la posibilidad de protagonizar «un cambio histórico».

«Llega un tiempo nuevo y el cambio que viene será mejor para Málaga, Andalucía y España», ha afirmado. Bendodo ha defendido que el objetivo del PP es conseguir que «España vuelva a funcionar», para evitar situaciones como los apagones o los problemas ferroviarios. En este último ámbito, ha cargado contra el ministro Óscar Puente por no haber dimitido tras los accidentes ferroviarios. «No ha dimitido a los seis días, sino nueve meses y 115 muertos después del accidente de Adamuz», ha reprochado.

Bendodo ha reclamado una oportunidad para Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular y ha definido su propuesta como un «cambio tranquilo». «Si dentro de cuatro años no hemos cumplido, que nos retiren su confianza», ha asegurado a los ciudadanos españoles. Asimismo, ha denunciado que España tiene un Gobierno «rodeado de corrupción».

El acto ha contado, a su vez, con las intervenciones del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y de la presidenta provincial del PP de Málaga, Patricia Navarro, en una convocatoria que ha reunido a alrededor de 6.000 asistentes en el Pabellón Javier Imbroda de Málaga.