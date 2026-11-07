Moreno en la presentación de los candidatos del PP de Andalucía: «Unos colocan a sus amigos; nosotros a los mejores»

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado este sábado la elección de los candidatos de su partido para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con un mensaje dirigido a marcar distancias con el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez: «Unos colocan a sus amigos; nosotros a los mejores». El dirigente popular ha defendido así la composición de las listas del PP al Congreso y al Senado por las ocho provincias andaluzas durante un acto de presentación celebrado en Córdoba, en el que ha estado acompañado por los principales dirigentes de la formación y los números uno de las candidaturas.

La cita ha tenido lugar en el Polideportivo del Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción, donde las previsiones de asistencia se han visto «superadas», según han destacado fuentes del Partido Popular. Entre los asistentes se encontraba el secretario general del PP-A y coordinador de campaña, Antonio Repullo, además del presidente provincial del partido, Adolfo Molina, y el presidente del Consejo de Alcaldes del PP andaluz y alcalde de Córdoba, José María Bellido.

La representación provincial ha estado encabezada por Carmen Crespo, por Almería; María José García-Pelayo, por Cádiz; Jorge Saavedra, por Granada; Pilar Miranda, por Huelva; Luis Mariano Camacho, por Jaén; Elías Bendodo, por Málaga; Juan Bravo, por Sevilla, y Lorena Guerra, por Córdoba.

Una de las intervenciones más emotivas ha sido la de la candidata por Huelva, Pilar Miranda, que ha recibido largos aplausos después de recordar a Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE y ex ministra de Empleo y Seguridad Social durante los gobiernos del PP, fallecida en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). La música también ha tenido protagonismo en el encuentro, amenizado por la canción que acompañó a Moreno durante la campaña de las últimas elecciones andaluzas.

Castigar al Gobierno por Adamuz y Urda

Más allá de la presentación de las candidaturas, Moreno ha aprovechado su intervención para cargar contra la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, especialmente por los siniestros ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo). El presidente andaluz ha llamado a los ciudadanos a «castigar» al Gobierno en las urnas el próximo 29 de noviembre y ha cuestionado que pueda quedar «impune» políticamente después de lo sucedido.

El dirigente popular ha relacionado ambos accidentes con las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Adif por irregularidades y mordidas en los contratos de mantenimiento ferroviario, así como con la investigación abierta por la Fiscalía Europea sobre el uso de los fondos comunitarios destinados a modernizar la seguridad de las líneas ferroviarias.

Moreno ha puesto especialmente el foco en el corredor sur, que conecta Madrid con Andalucía, y ha cuestionado el mantenimiento realizado en esta infraestructura. «¿Qué clase de mantenimiento han hecho en el corredor del sur? ¿Qué clase de gobierno y de gestores tenemos que no son capaces de garantizar nuestra vida?», ha preguntado.

A su juicio, la democracia también debe servir para penalizar electoralmente a quienes gestionan mal los servicios públicos. «La democracia sirve para confirmar y motivar a los que son buenos gestores, pero también sirve para castigar a quien lo hace mal», ha defendido.

El presidente del PP-A ha insistido en que los accidentes ferroviarios deben estar presentes en la memoria de los ciudadanos cuando acudan a votar. «Que a nadie se le olvide que tengamos en nuestra cabeza y en nuestro corazón el recuerdo de todas esas personas que han perdido la vida y de sus familiares», ha señalado. Moreno ha concluido denunciando que, a día de hoy, «el tren de Andalucía es un desastre».