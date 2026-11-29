La suerte de los campeones aparece incluso cuando no se necesita. Pero también se busca, y eso hizo Kimi Antonelli este domingo para ganar la carrera del Gran Premio de Qatar. El italiano no dejó de empujar por conseguir su décima victoria del año y, consciente de que su compañero se jugaba el segundo puesto en la tabla de pilotos, le atacó una y otra vez hasta que forzó una pequeña rotura en su Mercedes que le abrió las puertas del triunfo. A George Russell no le sale nada. Su temporada aún podía empeorar.

Como la de los españoles. Carlos Sainz terminó decimoquinto tras superar a Rafael Camara y beneficiarse del abandono de Arvid Lindblad en la vuelta 13, y Fernando Alonso se retiró en la 38. Por segunda vez seguida, el Aston Martin le dejó tirado. También a Lance Stroll. Otro fin de semana en el que Honda se ha coronado. En el caso del canadiense, fue su decimocuarta retirada, récord en un sólo Mundial de Fórmula 1.

Oscar Piastri subió al tercer puesto en un día flojo de los Red Bull, con Max Verstappen cuarto muy por delante de Isack Hadjar, octavo, y de Lando Norris, que cayó del tercero al sexto en la salida. Finalmente, quinta posición del de McLaren. Lewis Hamilton y Charles Leclerc, con el que Ferrari tardó una eternidad en su primera parada en boxes, quedaron sexto y séptimo, y Liam Lawson y Gabriel Bortoleto cerraron la zona de puntos en el circuito de Losail.

La salida fue una declaración de intenciones, o de guerra, de Antonelli. El italiano se lanzaba con todo a por Russell, en la que quizá fuese la última oportunidad del inglés de ganar otra carrera en 2026. Un inicio limpio que ensució una salida de pista de Lindblad tras chocar frontalmente dos veces con su propio compañero, Lawson.

Ni Russell se lo veía venir…

La situación ya no le gustaba a un Russell que se quejaba por radio de que Antonelli no respetase lo hablado en la reunión. Lo que no se esperaba es lo que terminaría sucediendo. Una breve bandera amarilla con coche de seguridad virtual mandó a los de delante a boxes (la carrera estaba limitada a un máximo de 27 vueltas con el mismo neumático) y uno de los momentazos se produjo cuando los Mercedes, con duro nuevo, pasaban como aviones a los Ferrari con medio usado. La diferencia era para hacérsela mirar.

Sainz alcanza lo máximo

Justo después, Lindblad se retiraba por daños y la carrera cambiaba estratégicamente. Por rescatar algo positivo en cuanto a los españoles, Sainz llegó a su tope, que era un decimoquinto puesto para dejar reflejada su superioridad en la zona baja (le sacó más de 20 segundos a Alex Albon). En las últimas vueltas, el picante lo puso, como de costumbre, Ferrari. Leclerc, claro. El monegasco quería quitarle a Hamilton la sexta posición y desde la escudería le pidieron que parase de apretar.

Resultados del GP de Qatar

Kimi Antonelli George Russell Oscar Piastri Max Verstappen Lando Norris Lewis Hamilton Charles Leclerc Isack Hadjar Liam Lawson Gabriel Bortoleto Oliver Bearman Nico Hulkenberg Franco Colapinto Pierre Gasly Carlos Sainz Rafael Camara Alex Albon Checo Pérez Valtteri Bottas