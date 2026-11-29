Retumba en el Fratelli d’Italia en el SuperTennis Arena de Bolonia, convertido en una encerrona para la Armada. «Lorenzo, Lorenzo». Por si tenía alguna duda, la grada le recuerda a Jódar contra quién se enfrenta. La amalgama entre rival y ambiente desembocó en rigidez tenística del español que, por más que intentó, sufrió físicamente y sacó la bandera blanca (7-6, 2-6, 2-6) ante el cañón de Musetti, renacido para esta Davis. Italia se apunta el primer punto de la final, se queda a uno del título y obliga a España a la remontada para conquistar su séptima Ensaladera. Todo queda en manos de Alcaraz.

Italia jugaba sin red desde antes de comenzar. Jódar, amigo de la potencia tan del tenis actual, es una cita con el dentista para el sutil juego de Musetti. Su revés a una mano, uno de los últimos retazos del circuito, es tan satisfactorio visualmente como poco efectivo hoy en día. Así que Jódar intentó de primeras atacar por ese flanco, pero se topó la precisión rival. Musetti jugó a las esquinas para evitar el cuerpo a cuerpo.

De un lado a otro, slice por aquí y slice por allá. Se fue encendiendo y la grada con él. «LO-REN-ZO». Los tiffosi hacen mella en Jódar que muestra una pequeña grieta que Musetti se encargó de agrandar con un break y mucho tenis. Molto tenis. Al final de año ha llegado un Musetti inmenso, el Musetti que deslumbró el curso pasado y llegó a las ATP Finals. Rápido de piernas, aplicado al servicio y agresivo con el revés.

Entre el escenario y su juego van fundiendo a Jódar, que para ese momento es todo negación. Mental y también tenística. La primera provoca la segunda. Apenas mostró el colmillo que ha exhibido esta temporada al resto, le costó conseguir ganadores… y Musetti se creció hasta situarse 4-1 y 0-40 arriba, muy inclinado, pero no terminó de poner el cascabel al gato y Jódar bufó. Levantó el juego y soltó lastre después de descifrar el escenario.

Comenzó a ser el Jódar de esta temporada, el que corre con su derecha y ataca al resto, sin esperar a mayor intercambio. Se levantó con vigor. ‘Yo también tengo algo que decir’ y vaya si tenía. Rompió a Musetti y niveló el partido. Sin embargo, frenazo en seco. El tobillo derecho pidió una tregua. Jódar se dejó caer al suelo y se tapó el rostro con las manos mientras el silencio reinó en el Supertennis Arena.

Se detuvo el juego y Ferrer fue a interesarse por su jugador, al que ayudó a reincorporarse y sentarse en el banquillo. Fue entonces cuando recibió asistencia médica de Ángel Ruiz Cotorro, médico de la Federación, que entró a pista junto a Luis Badal, fisioterapeuta, para vendar la zona dañada y suministrar un analgésico con el fin de que el efecto fuera inmediato. Badal completó el vendaje, aparatoso, y después de siete minutos de tratamiento, Jódar volvió a pista de manera vigorosa.

Ace para forzar el tie break que a la postre terminaría decantando el set a su favor. ¿Molestia en el tobillo? ¿Fatiga? El signo de su final de temporada. Ha llegado al otoño con la reserva activada después de 82 partidos en sus piernas. Ahí es nada. Y poco a poco, el cerca del centenar de enfrentamientos fueron haciéndose notar hasta fundir a Jódar. Musetti le endosó un parcial de 12 juegos a uno para remontar el partido y dejar a España contra la pared. En manos de Alcaraz para igualar la serie y forzar el dobles.