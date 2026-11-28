El Partido Popular (PP), encabezado por Alberto Núñez Feijóo, presenta su programa electoral bajo el lema ‘Reconstrucción Nacional. El programa del cambio necesario para España’, con 249 medidas, para postularse a candidato a la presidencia del Gobierno de cara a las elecciones del 29 de noviembre. El programa electoral se articula en torno a cuatro pilares fundamentales: «Reparar el Estado, regenerar la democracia, reunir a la nación y recuperar la ambición y la autoestima de España».

Propuestas del programa electoral del PP

El primer bloque de su programa electoral se titula «Reparar el Estado» y parte de la premisa de que España debe ser un país fuerte, ágil y eficaz, que cumpla con sus funciones básicas y facilite la vida de quienes cumplen la ley. Este bloque se divide en 8 subapartados:

La administración será rigurosa, dimensionada y eficaz.

El Estado dejará de asfixiar al que cumple la ley y no subvencionará al que se aprovecha.

El Estado estará presente en toda España.

Se hará cumplir la ley en todo el territorio.

Nuestro país recuperará el control de sus fronteras.

El gobierno llegará el primero cuando haya una emergencia.

España tendrá medios para su defensa.

Vivir en España será un compromiso mutuo.

Según su programa electoral, el PP plantea reducir la plantilla política, con menos ministerios, altos cargos y asesores. Además, se compromete a realizar una auditoría del gasto público durante los primeros 100 días de Gobierno. Además, entre todas estas medidas destacan la Reforma del Sistema Nacional de Protección Civil y aprobar un nuevo Plan Nacional de Emergencias, para centralizar la ayuda del Estado en momentos de emergencia.

El modelo territorial que defiende el PP

El Partido Popular propone convocar la Conferencia de Presidentes al inicio de la legislatura para negociar un nuevo sistema de financiación autonómica. Además, defiende mantener la unidad de la Agencia Tributaria y de la Caja de la Seguridad Social.

En cuanto a las ciudades autónomas, el partido quiere aprobar un nuevo modelo de financiación para ambas y reforzar su marco fiscal y de inversión. Y pretende recuperar los delitos de sedición y de convocatoria de referéndum ilegal, para defender la unidad del Estado, derogando a su vez la Ley de Amnistía.

Asimismo, según el programa electoral, el PP defiende la implantación de una PAU (selectividad) común en todo el territorio nacional y comparte el derecho a recibir una enseñanza en castellano en todas las etapas educativas en toda España; extrapolándolo a las Cortes Generales, pretende restituir el castellano como lengua común de trabajo.

El PP en materia fiscal

Las medidas tributarias que defiende el Partido Popular se basan en:

La deflactación del IRPF y reducción del impuesto a rentas medias y bajas.

y reducción del impuesto a rentas medias y bajas. Exención de tributar el IRPF a quienes cobren el salario mínimo interprofesional ( SMI ).

a quienes cobren el salario mínimo interprofesional ( ). Incentivos al ahorro y jubilación.

Reducción progresiva del IRPF a los jóvenes de 18 a 35 años , durante sus cuatro primeros años de trabajo.

, durante sus cuatro primeros años de trabajo. Aplicar deducciones fiscales por hijo y por los gastos derivados de enfermedades graves como el cáncer o la ELA.

y por los gastos derivados de enfermedades graves como el cáncer o la ELA. Establecer deducciones para las personas celíacas y reducir el IVA de los alimentos básicos.

El plan de vivienda del PP

Según el programa electoral del PP, se pretende construir un millón de viviendas más en España, movilizando el suelo público y privado mediante una nueva Ley de Suelo que agilice los trámites burocráticos al respecto. Además, propone aprobar una nueva ley para que los propietarios puedan recuperar sus viviendas ocupadas en un plazo de 48 horas. Otras propuestas que aparecen en su programa electoral son:

La derogación de la Ley de Vivienda .

. Ayudas fiscales y fácil acceso de la vivienda para los jóvenes , reduciendo el IVA del 10 al 4% en la compra de la primera vivienda.

, reduciendo el IVA del 10 al 4% en la compra de la primera vivienda. Un aval público de hasta el 20 % para cubrir la entrada de la hipoteca a menos de 40 años (con posibilidad de extenderlo hasta los 50).

Sanidad, listas de espera y salud mental en el programa del PP

En materia sanitaria, el Partido Popular propone impulsar un gran Pacto de Estado con las comunidades autónomas para asegurar la financiación del sistema y desplegar un plan urgente de reducción de listas de espera.

Para reforzar las plantillas, el programa plantea incorporar al menos 4500 nuevos médicos en la Atención Primaria, aumentar las plazas de formación especializada y reducir progresivamente la duración de las guardias médicas.

Asimismo, se contempla la aprobación de un Plan Nacional de Salud Mental con financiación garantizada y un foco en la infancia y prevención del suicidio.

El mercado laboral según el PP

En materia laboral, el Partido Popular propone una cuota cero a la Seguridad Social durante el primer año para los nuevos autónomos con una prórroga durante un segundo año si los ingresos no alcanzan el salario mínimo.

Además, proponen eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. Otras medidas que se recogen en su programa son reforzar la estabilidad y la transparencia laboral para proteger a los enfermos más graves y atajar el absentismo injustificado.