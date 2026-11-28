Conseguir un empleo mientras se cobra el Ingreso Mínimo Vital no obliga necesariamente a renunciar a la ayuda. De hecho, la normativa contempla que los beneficiarios puedan empezar a trabajar o aumentar sus ingresos sin perder automáticamente la prestación. La clave está en cuánto aumenta la renta y qué parte de ese dinero se tiene en cuenta después para recalcular el IMV.

Desde 2023 existe un incentivo pensado precisamente para facilitar esa transición al empleo. Gracias a este mecanismo, una parte de los nuevos ingresos laborales puede quedar fuera del cálculo. Los primeros 6.000 euros de incremento anual tienen un tratamiento especialmente favorable, pero superar esa cifra tampoco supone quedarse sin la ayuda de forma inmediata.

Se permite cobrar el Ingreso Mínimo Vital aunque encuentres trabajo y superes los 6.000 euros anuales

Los 6.000 euros no funcionan como un límite a partir del cual se corta la prestación. Si los ingresos procedentes del trabajo aumentan en una cantidad igual o inferior a esa cifra, ese incremento puede quedar exento al 100% a la hora de revisar el Ingreso Mínimo Vital. Esto permite que una persona encuentre un empleo y mejore sus ingresos sin que la ayuda se reduzca desde el primer euro que empieza a cobrar.

El objetivo es evitar que aceptar un trabajo termine suponiendo, en la práctica, perder inmediatamente una cantidad similar por otro lado. La situación cambia cuando el aumento de ingresos supera los 6.000 euros, aunque tampoco en ese caso se computa toda la cantidad adicional.

Qué ocurre cuando el nuevo sueldo supera esa cantidad

Cuando el incremento anual es superior a 6.000 euros, esos primeros 6.000 siguen sin contar para reducir el IMV. Sobre el dinero que excede esa cantidad se aplica otra exención, aunque ya no es completa. Con carácter general, queda fuera del cálculo el 50% del exceso sobre los 6.000 euros. Para determinadas unidades familiares que reciben complementos relacionados con la discapacidad o la monoparentalidad, el porcentaje puede elevarse al 55%.

Por ejemplo, si los ingresos aumentan en 10.000 euros al año, los primeros 6.000 quedarían exentos. De los otros 4.000 euros, se excluirían otros 2.000. En consecuencia, únicamente 2.000 euros pasarían a tenerse en cuenta para revisar la cuantía de la ayuda.

Un ejemplo con un trabajo a tiempo parcial

El funcionamiento se ve más claro con cifras sencillas. Pensemos en una persona que ya cobra el Ingreso Mínimo Vital y encuentra un empleo a tiempo parcial con el que obtiene 5.000 euros adicionales durante el año. Como ese incremento no supera los 6.000 euros, puede quedar íntegramente fuera del cálculo. Esos 5.000 euros, por sí solos, no provocarían una reducción de la cantidad que venía recibiendo. Si ese mismo trabajador pasara a obtener 10.000 euros adicionales, la situación sería diferente. Seguiría existiendo la exención de los primeros 6.000 euros, pero una parte de los otros 4.000 sí entraría en el cálculo. Ahí es donde la cuantía del IMV podría empezar a bajar.

El Ingreso Mínimo Vital no es una cantidad fija

Otra cuestión importante es que no todos los beneficiarios reciben la misma cifra. El IMV funciona como una renta garantizada y su importe depende de la composición del hogar y de los ingresos que tenga la persona o la unidad de convivencia. La cantidad que se cobra se obtiene comparando la renta garantizada que corresponda en cada caso con los ingresos que sí deben computarse. Si estos últimos aumentan, el importe de la prestación puede disminuir. Precisamente por eso las exenciones vinculadas al empleo tienen importancia. Cuanto mayor sea la parte de los nuevos ingresos que no se incluye en el cálculo, menor será la reducción que puede sufrir la ayuda.

El incentivo busca que trabajar compense económicamente

El mecanismo está pensado para evitar uno de los problemas que pueden aparecer con las ayudas sujetas a límites de renta: que una persona rechace un empleo porque el aumento salarial termine compensándose con una pérdida inmediata de la prestación. En este caso, la normativa permite que una parte de los nuevos ingresos se sume realmente a la economía del hogar. El beneficiario puede comenzar a trabajar, aumentar sus horas o mejorar sus rendimientos como autónomo sin que todo ese incremento se reste automáticamente del IMV. La aplicación del incentivo se realiza en las revisiones correspondientes y toma como referencia la evolución de los ingresos de un ejercicio respecto al anterior.

Cobrar un sueldo alto sí puede acabar reduciendo la ayuda

La compatibilidad tiene límites. Que se puedan superar los 6.000 euros de nuevos ingresos no significa que cualquier salario sea compatible indefinidamente con el mismo importe de Ingreso Mínimo Vital. Si los ingresos continúan aumentando, una parte cada vez mayor terminará entrando en el cálculo. Cuando la situación económica del hogar deje de cumplir los requisitos exigidos, la prestación podrá reducirse e incluso extinguirse. Por eso, superar los 6.000 euros no supone que se vaya a perder automáticamente el IMV, pero tampoco garantiza conservarlo sin cambios.