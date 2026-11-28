El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la prórroga del impuesto a la banca durante 2027, con el que prevé recaudar otros 1.400 millones de euros. El Ministerio de Hacienda justifica la continuidad del gravamen por la elevada rentabilidad de las entidades financieras españolas, cuyos beneficios rozaron los 30.000 millones de euros hasta septiembre. Sin embargo, los expertos cuestionan que esta cifra sea suficiente para justificar el mantenimiento de un impuesto que no grava directamente las ganancias de los bancos, sino sus márgenes de intereses y comisiones derivados de la actividad en España.

El tributo, recogido en la Ley 7/2024, tenía inicialmente una vigencia de tres ejercicios, entre 2024 y 2026. Su prórroga mantiene los mecanismos establecidos en la legislación vigente para calcular la carga tributaria de cada entidad. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha defendido que la medida responde a un objetivo de justicia fiscal y ha recordado que su aplicación no ha impedido que el sector registre beneficios récord.

No obstante, Pablo Vega, experto en finanzas de Roams, señala que las cifras esgrimidas por Hacienda incluyen ganancias procedentes de mercados en los que no se aplica el impuesto español.

«Los casi 30.000 millones de euros de beneficio no son, por sí solos, un argumento suficiente para justificar una fiscalidad específica, entre otras cosas porque incluyen beneficios obtenidos en el extranjero, mientras que el impuesto grava el negocio en España», explica.

El especialista reconoce que existen argumentos económicos para plantear una contribución adicional del sector, que se ha beneficiado del endurecimiento de la política monetaria y del desigual traslado de las subidas de los tipos de interés al crédito y al ahorro. Sin embargo, advierte de que una rentabilidad elevada no implica necesariamente la existencia de beneficios extraordinarios.

Para determinarlo, considera necesario analizar la rentabilidad del negocio doméstico, los riesgos asumidos por las entidades y hasta qué punto sus ganancias responden a circunstancias excepcionales o pueden mantenerse a lo largo del ciclo económico.

Un impuesto que no grava los beneficios

Una de las principales cuestiones que plantean los expertos es el diseño tributario elegido por el Ejecutivo. Álvaro Pascual, CEO y cofundador de Quantax, recuerda que las entidades financieras ya están sometidas a una fiscalidad diferenciada a través del impuesto de sociedades.

«El beneficio de la banca ya tributa en Sociedades, y a un tipo del 30%, cinco puntos por encima del general. Este impuesto añade otra capa que no grava el beneficio, sino el margen de intereses y comisiones, con tipos progresivos del 1% al 7%», concreta.

Esta fórmula implica que dos entidades con márgenes similares pueden obtener beneficios muy diferentes dependiendo de sus gastos operativos o de las pérdidas derivadas de la morosidad. De esta manera, una caída de las ganancias no tiene por qué traducirse proporcionalmente en una reducción de la carga tributaria.

Por su parte, Vega recuerda que la normativa contempla una deducción progresiva cuando la rentabilidad sobre los activos cae por debajo del 0,7%, que puede llegar a eliminar completamente la cuota si la entidad registra pérdidas.

Pese a este mecanismo corrector, el experto sostiene que, «si el objetivo es gravar los beneficios extraordinarios, sería económicamente más coherente utilizar una base imponible vinculada directamente a dichos beneficios».

Pascual coincide en este diagnóstico y advierte de las implicaciones que puede tener establecer figuras tributarias específicas en función de la rentabilidad de determinados sectores económicos: «Si se grava a un sector por ser rentable, el mensaje para cualquier empresa es que crecer y ganar dinero puede salir caro».

Riesgos de invertir en España

La prolongación de un impuesto concebido inicialmente con carácter temporal constituye otro de los elementos que los especialistas consideran relevantes para las decisiones empresariales.

«Pueden generar incertidumbre fiscal y dificultar las decisiones de inversión a largo plazo», señala Vega, quien considera que una mayor carga tributaria puede restar atractivo relativo al negocio bancario en España, aunque recuerda que numerosos países europeos también aplican impuestos específicos al sector financiero.

Entre los posibles efectos del gravamen figura una menor capacidad de las entidades para acumular capital y financiar determinadas operaciones. Sin embargo, el experto de Roams precisa que no existe evidencia concluyente que permita atribuir al impuesto una reducción generalizada del crédito. Según los datos que aporta, el saldo de crédito a hogares, empresas y autónomos pasó de crecer un 0,8% en 2024 a un 3,6% en 2025. Asimismo, la ratio de capital CET1 de la banca aumentó del 13,75% en junio de 2025 al 14,11% en junio de 2026.

Alternativas según los expertos

La eventual eliminación del gravamen permitiría a las entidades disponer de mayores recursos para reforzar su capital, invertir en tecnología o incrementar la remuneración de sus accionistas. También podría favorecer unas mejores condiciones de financiación empresarial si la competencia bancaria propiciase el traslado de parte del ahorro fiscal a los clientes.

No obstante, su supresión supondría renunciar a los 1.400 millones de euros que Hacienda espera recaudar por el ejercicio 2027. Para compensar esta pérdida de ingresos, Pascual plantea tres alternativas: revisar los beneficios fiscales existentes, mejorar la eficiencia del gasto público y reforzar la lucha contra el fraude tributario mediante la digitalización.

El responsable de Quantax recuerda que los 1.400 millones representan aproximadamente el 3% de los 48.600 millones de euros que, según las previsiones de la AIReF que cita, recaudaría el impuesto de sociedades en 2026. «La clave no es solo quitar un impuesto, sino diseñar mejor el sistema. Si se quiere que un sector contribuya más en un momento excepcional, que sea sobre beneficios, con reglas claras y fecha de fin», concluye Pascual.