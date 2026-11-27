El Gobierno de Pedro Sánchez niega a la Audiencia Nacional (AN) los informes sobre los riesgos de seguridad de instalar el campamento de invasores en el puerto de Ceuta, donde 1.700 ilegales fueron alojados junto a los ferrys hacia la Península y la energía que da luz a toda Ceuta.

La Abogacía del Estado se ha opuesto a la incorporación de dicha documentación, solicitada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en el procedimiento contra la decisión del Ministerio de Transportes de alojar a los invasores en dichas instalaciones.

Los riesgos

Los policías han venido alertando del riesgo de concentrar a los ilegales dentro de una infraestructura crítica, junto a instalaciones de combustibles, energía y otros servicios esenciales, así como de la afectación a la seguridad portuaria y que se les ponga junto a una vía de escape hacia la Península.

Además, el SUP señala los recientes incendios registrados en distintos asentamientos de Ceuta, avisando que estos incidentes se pueden dar ahora en estas instalaciones portuarias, cargadas de combustible. «La prevención debe imponerse a la improvisación», advierten desde este sindicato, subrayando que «Ceuta necesita soluciones, no trasladar un problema de un lugar a otro».

Desde este sindicato también recuerdan que fue la propia Autoridad Portuaria de Ceuta la que inicialmente rechazó esta ubicación por considerarla incompatible con la normal explotación del puerto. Varios informes habían alertado de los riesgos legales y de seguridad de esta operación. Incluido el de Puertos del Estado, que si bien informó favorablemente por razones de interés general, reconoció que el dispositivo podría incrementar determinados riesgos para la infraestructura portuaria, las instalaciones críticas y sensibles y la propia operativa del puerto.

El SUP exigió conocer y fiscalizar las evaluaciones de «riesgos, protocolos, efectivos y medios previstos para garantizar la seguridad de los policías destinados en un entorno especialmente sensible como el puerto de Ceuta».

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