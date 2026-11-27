Un ciudadano ha denunciado ante la Junta Electoral Provincial de Madrid el hallazgo de decenas de sobres con documentación electoral del PP en el cubo de la basura, según fuentes conocedoras de esta comunicación al órgano supervisor. Estos sobres se han encontrado en el interior de un contenedor de residuos en el barrio madrileño de Embajadores, en la capital.

Fuentes del PP consultadas por este periódico sostienen que tanto la Junta Electoral como la sociedad estatal Correos, dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez, deberían actuar para esclarecer lo sucedido. Y lo mismo la Fiscalía, que tendría que analizar si estos hechos son constitutivos de delito, añaden las mismas fuentes.

El hallazgo de estos sobres se produce en plena recta final de la campaña electoral, a escasos días de las elecciones del domingo 29 de noviembre, con el voto no presencial convirtiéndose en una de las grandes polémicas de la campaña.

Tal y como demuestran las imágenes, se trata de alrededor de un centenar de sobres con documentación electoral del Partido Popular, en un cubo de basura del barrio de Embajadores de Madrid. Además, en una de las imágenes recibidas por este medio, se puede ver un grupo de sobres con documentación de otro partido político, Democracia21.

Los partidos que concurren a las elecciones generales tienen derecho a acogerse a tarifas postales especiales para hacer llegar a los domicilios de los electores sus papeletas, sobres de votación y documentación relativa a sus candidaturas. El procedimiento se contempla en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece un máximo de un envío por elector y convocatoria electoral para beneficiarse de estas tarifas.

Asimismo, el artículo 175.3 de la misma ley contempla subvenciones públicas destinadas a sufragar los gastos derivados del envío directo y personal de esta documentación electoral. La distribución de la propaganda electoral constituye precisamente una de las funciones de Correos.

La polémica del voto por correo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya advirtió el 5 de octubre, después de la convocatoria electoral, de los peligros de no ir a las urnas de manera presencial el 29-N. «Por supuesto, le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo», afirmó, en su intervención en el Foro Nueva Economía. «Lo que defiendo es que no puede haber trampas», matizó Ayuso un día después, para recomendar, de nuevo, «a todo el mundo ir a votar a la urna».