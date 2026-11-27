Última hora en directo de la actualidad política en España: elecciones generales del 29-N y campaña electoral hoy en vivo
La actualidad política de este viernes 27 de noviembre pasa por el debate a 4 celebrado la noche de este jueves, donde el líder del PP y aspirante a la Presidencia del Gobierno el 29-N, Alberto Núñez Feijóo, salió al ataque y decidido a ganar. Y lo hizo sin confrontar con el candidato de Vox, Santiago Abascal, como avanzó OKDIARIO, y presentándose como alternativa de Gobierno. Con un tono sereno y una actitud presidencialista.
El jefe de la oposición volvió a preguntar a Pedro Sánchez sobre quién pagó sus primarias, en alusión al negocio de los prostíbulos de su suegro. Pero el secretario general del PSOE optó primero por el silencio, y después, avanzado el debate, sostuvo que pagaron los «militantes» y «está avalado por el Tribunal de Cuentas».
Eso sí, el inquilino de la Moncloa, que hizo causa común con Ada Colau contra Feijóo, pronto se sumó a la maniobra de la representante de Frente Amplio de emplazar al resto de candidatos a condenar la violencia machista. Lo hizo Feijóo, condena expresa, pero al mismo tiempo recordó a Sánchez los nombres de Jésica y Andrea, las amantes del ex ministro José Luis Ábalos enchufadas en empresas públicas.
Por otro lado, Pedro Sánchez señaló tras la conclusión del debate el «machismo» y «paternalismo» del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras su intervención en el debate a cuatro, en la que espetó a la cabeza de lista de Frente Amplio, Ada Colau, que estuvo «calladita» por la gestión del Ejecutivo en la dana de Valencia que dejó 230 fallecidos.
Sánchez también ha denunciado que el candidato del PP «no fue capaz de exigir» al presidente de Vox, Santiago Abascal, que condenara la violencia de género y los retrocesos en las políticas de igualdad que, según ha dicho, se están dando en las comunidades en las que gobiernan en coalición.
Buruaga pide votar «con inteligencia» porque «sólo el PP puede quitar el segundo diputado al PSOE en Cantabria»
La presidenta del Partido Popular y de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha pedido a los cántabros votar el domingo «con memoria, con esperanza y con inteligencia» y concentrar el voto del cambio en el Partido Popular porque «solo hay un partido en Cantabria que puede quitar el segundo diputado a Sánchez».
Buruaga lo ha dicho anoche, durante su intervención en un mitin celebrado en Torrelavega, en el que también han participado el vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, y el portavoz en Torrelavega, Miguel Ángel Vargas.
En la recta final de la campaña, la presidenta popular ha llamado a los cántabros a acudir masivamente a las urnas y a no confiarse porque «todavía no hemos ganado nada», y ha dicho que «hay que seguir pidiendo todos los votos hasta el último minuto».
En este sentido, ha insistido en la necesidad de concentrar el voto para hacer posible el cambio político y ha advertido de que dividir los apoyos puede impedir ese objetivo. «El que quiera cambio debe votar cambio. Y solo hay una opción, solo hay una papeleta», ha enfatizado, al tiempo que ha animado a mantener la movilización hasta el último momento para conseguir que Feijóo sea presidente del Gobierno.
Sánchez asegura que tras el debate «cada vez está más cerca la mayoría progresista»
El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha asegurado que tras el debate a cuatro de esta noche «cada vez está más cerca la mayoría progresista» porque, ha considerado, ese bloque «ha ganado por goleada».
Sánchez se ha expresado así en la sede del partido en Ferraz, donde ha dado las gracias a la militancia por su trabajo durante la campaña y ha apuntado a que durante el debate se han visto dos modelos de país, el de defensa de derechos que plantean PSOE y Frente Amplio y el de «involución» de PP y Vox.
El socialista, que ha llegado a la sede del partido al ritmo de la canción ‘Los Perros’ de Arde Bogotá, ha felicitado a su partido porque han hecho «un pedazo de debate» y también a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, por su papel esta noche.
La JEC ordena consignar como «votos no escrutables» los emitidos por afectados por la ‘ley de nietos’
La Junta Electoral Central (JEC) ha ordenado consignar como «votos no escrutables» los sobres de votación emitidos por los nacionalizados por la llamada ‘ley de nietos’ a los que el Tribunal Supremo mantiene suspendido su derecho de sufragio para las elecciones de este domingo.
Así lo establece el organismo arbitral en una circular acordada durante la reunión que mantuvo este jueves en el Congreso.
La circular, recogida por Europa Press, se da a conocer un día después de que el Supremo confirmase que no podrán votar los beneficiarios de esa disposición de la Ley de Memoria Democrática que no hayan acreditado ser descendientes de exiliados españoles.
El tribunal especificó que la suspensión cautelar de este derecho afecta tanto a los nacionalizados inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como a los que residen en territorio nacional.
Ayuso llama «ofendidita» a Colau: estuvo «calladita» cuando «arruinaba» Barcelona
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha llamado este viernes «ofendidita» a la líder de Frente Amplio, Ada Colau, y ha afirmado que estuvo «calladita» mientras «arruinaba» Barcelona cuando era su alcaldesa.
En una entrevista con EsRadio, Díaz Ayuso ha aludido de este modo al momento del debate televisado entre los cuatro principales candidatos a las elecciones generales en el que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Colau de quedarse «calladita» mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «huía de Paiporta» durante su visita tras la dana de 2024.
Ayuso se muestra «muy orgullosa» de la campaña de Feijóo, que ha unido «a toda la casa» frente a las «atrocidades»
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado este viernes «muy orgullosa» de la campaña que ha realizado el líder y candidato del PP a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, que ha conseguido unir «a toda la casa» del PP frente a las «atrocidades» del Gobierno de la nación.
«Estamos muy orgullosos de la campaña que ha realizado Alberto Núñez Feijóo por muchos motivos, uno fundamental, que ha unido a toda la casa nuevamente en torno a su liderazgo. Si os fijáis, es el único partido que tiene a los expresidentes de gobierno, los presidentes de comunidades autónomas, alcaldes, diputados, todos a una», ha defendido la dirigente regional en una entrevista en ‘esRadio’.
Feijóo no será entrevistado por Silvia Intxaurrondo
Fuentes de Génova aseguran a OKDIARIO que Feijóo no será entrevistado por Silvia Intxaurrondo en TVE este viernes, último día de campaña. El líder del PP sí pasará por los micrófonos de COPE y EsRadio antes de retomar su agenda con un acto en Hospitalet de Llobregat y el mitin de cierre en Sevilla.
Por su parte, Canal Sur Televisión emitirá esta noche una entrevista a Feijóo como espacio informativo de la cadena pública andaluza dentro del Plan de Cobertura Electoral del 29-N.
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Feijóo pide escuchar qué quiso decir con el «calladita» a Colau que pronunció en el debate
El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido este viernes a las críticas por la polémica palabra «calladita» que dirigió ayer en el debate a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, llamando a escuchar lo que quiso decir.
«Yo creo que lo mejor es ver lo que he dicho y reiterar lo que he querido decir», ha afirmado en una entrevista en Cope.
Durante el debate a cuatro de anoche Feijóo, señalando a Colau con la mano, acusó a la líder de Frente Amplio de quedarse «calladita» mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «huía de Paiporta» durante su visita tras la dana de 2024.