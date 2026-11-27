La actualidad política de este viernes 27 de noviembre pasa por el debate a 4 celebrado la noche de este jueves, donde el líder del PP y aspirante a la Presidencia del Gobierno el 29-N, Alberto Núñez Feijóo, salió al ataque y decidido a ganar. Y lo hizo sin confrontar con el candidato de Vox, Santiago Abascal, como avanzó OKDIARIO, y presentándose como alternativa de Gobierno. Con un tono sereno y una actitud presidencialista.

El jefe de la oposición volvió a preguntar a Pedro Sánchez sobre quién pagó sus primarias, en alusión al negocio de los prostíbulos de su suegro. Pero el secretario general del PSOE optó primero por el silencio, y después, avanzado el debate, sostuvo que pagaron los «militantes» y «está avalado por el Tribunal de Cuentas».

Eso sí, el inquilino de la Moncloa, que hizo causa común con Ada Colau contra Feijóo, pronto se sumó a la maniobra de la representante de Frente Amplio de emplazar al resto de candidatos a condenar la violencia machista. Lo hizo Feijóo, condena expresa, pero al mismo tiempo recordó a Sánchez los nombres de Jésica y Andrea, las amantes del ex ministro José Luis Ábalos enchufadas en empresas públicas.

Por otro lado, Pedro Sánchez señaló tras la conclusión del debate el «machismo» y «paternalismo» del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras su intervención en el debate a cuatro, en la que espetó a la cabeza de lista de Frente Amplio, Ada Colau, que estuvo «calladita» por la gestión del Ejecutivo en la dana de Valencia que dejó 230 fallecidos.

Sánchez también ha denunciado que el candidato del PP «no fue capaz de exigir» al presidente de Vox, Santiago Abascal, que condenara la violencia de género y los retrocesos en las políticas de igualdad que, según ha dicho, se están dando en las comunidades en las que gobiernan en coalición.