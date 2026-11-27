El cielo se presentará poco nuboso o despejado en general, aunque podrían aparecer algunas nubes bajas y brumas en el sistema Ibérico por la mañana. Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas comenzarán a ascender. En toda la provincia de Zaragoza, el viento será flojo, aumentando a moderado en el valle del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado con brisa suave

El cielo de Zaragoza se desperezará lentamente, mostrando matices de gris claro por la mañana y un abrazo cálido del sol al mediodía. Las temperaturas comenzarán frescas, rondando los 5 grados, pero a medida que avancen las horas, el mercurio escalará hasta alcanzar los 16, ofreciendo un respiro alegre tras la noche. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente despejado, aunque el aire cargado con un 80% de humedad podría dar una sensación densa en los momentos más cálidos.

A primera hora de la tarde, el viento comenzará a alzar su voz, soplando del oeste a una velocidad de 25 km/h, con ráfagas que podrían superar los 40. Esto añade un toque de vivacidad al ambiente, aunque hay que estar atentos a las ráfagas más intensas. Con la puesta del sol a las 17:35, los zaragozanos disfrutarán de aproximadamente nueve horas de luz, culminando esta jornada sin signos de lluvia, pero con el aire impregnado de la promesa de un refrescante atardecer.

Calatayud: ambiente inestable con riesgo de chubascos

Un día inestable asoma en Calatayud, donde el aire fresco trae consigo la promesa de cambios. Aunque el sol intentará abrirse paso, el cielo presenta un tono grisáceo que anticipa chubascos y viento. Esta mañana, las temperaturas rondarán los 2°C, con una sensación térmica que puede descender hasta -1°C, mientras el viento sopla del sur a una media de 10 km/h.

A medida que avanza la jornada, la incertidumbre se intensifica. Por la tarde, aunque las condiciones mejoran levemente, el viento podría superar los 30 km/h y la humedad alcanzará niveles del 90%. Con estas circunstancias, es recomendable salir bien abrigado y, sobre todo, no olvidar el paraguas.

Tarazona: cielos despejados y ambiente suave

La jornada se presenta con un tiempo estable, donde predominarán cielos despejados a algo nubosos a lo largo de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 15 grados, con un leve viento que refrescará el ambiente, aunque sin grandes complicaciones.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad, aprovechando la tranquilidad que ofrece. La suavidad del tiempo invita a realizar actividades al aire libre, perfectas para disfrutar de un agradable momento con amigos o familiares.