Nuboso o cubierto en toda la provincia, aunque se esperan grandes claros al anochecer. Habrá brumas y bancos de niebla, especialmente en el interior. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas irán en aumento. Viento flojo del sur en Bizkaia y Gipuzkoa. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo cargado y tregua vespertina

Con el cielo empezando a desperezarse lento, esta jornada en Bilbao promete ser bastante húmeda, especialmente durante la mañana, cuando la probabilidad de lluvia se hace notar. A medida que avanzan las horas, los termómetros oscilarán entre los 5 y los 17 grados, aportando una sensación térmica que hará que el ambiente se sienta algo cargado. Los primeros rayos del sol nos saludarán a las 08:19, aunque no será hasta la tarde cuando el cielo, por fin, se muestre más despejado.

Ya por la tarde, el viento, casi imperceptible, no superará los 10 km/h, lo que contribuye a que el ambiente se sienta acogedor y sin sobresaltos. La puesta del sol a las 17:38 nos permitirá disfrutar de unas horas de luz que, aunque serán breves, aromatizarán la tarde con un toque de calidez. Esta combinación de temperaturas y cielos despejados hacia el final del día nos brindará un cierre apacible, libre de lluvia, ideal para pasear y despedir el día.

Nubes densas y lluvias a la vista en Baracaldo

Nubes densas y un viento que ya comienza a soplar anuncian un día de inestabilidad en Baracaldo. La mañana se presenta gris, con un cielo cubierto y la promesa de lluvias intensas que se intensificarán a medida que avancen las horas. La temperatura oscila entre los 6 y 18 grados, generando una mezcla de calidez y un leve descenso que puede resultar algo incómodo.

A medida que la tarde se aproxime, la lluvia dará un respiro, pero el viento se mantendrá constante a 5 km/h, apenas notorio, aunque las ráfagas podrían sorprender en ciertos momentos. Con un 85% de probabilidad de lluvia por la mañana y una humedad relativa que alcanzará hasta el 90%, es aconsejable llevar paraguas y estar preparado para cualquier cambio inesperado en el tiempo.

Guecho: ambiente fresco y nublado al amanecer

Hoy en Guecho, el amanecer se presenta nublado, con una probabilidad de lluvia del 90% que afecta principalmente la mañana. A medida que avanza el día, la temperatura oscilará entre los 8 y los 17 grados, con una sensación térmica máxima igual a la temperatura real, lo que nos ofrece un día fresco. La humedad, bastante alta, alcanzará el 85%, lo que generará un ambiente húmedo y pesado.

Por la tarde, el cielo se despejará gradualmente y aunque la probabilidad de lluvia disminuye a 0%, la brisa suave de 5 km/h desde el sureste permitirá disfrutar de un ambiente agradable. La puesta del sol será a las 17:38, brindando más de 9 horas de luz.

Santurce: ambiente templado con nubes y calma

La jornada en Santurce se presenta con un tiempo templado y algo nuboso, especialmente por la mañana, donde las probabilidades de lluvia son notables, aunque el viento soplará suavemente desde el sureste. Por la tarde, el cielo mejorará y las temperaturas alcanzarán su punto máximo, creando un ambiente agradable.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre o aprovechar para realizar actividades cotidianas sin contratiempos, ya que la tranquilidad de la tarde favorece un ambiente sereno en las calles locales.

Cielo gris con lluvias intermitentes en Basauri

El tiempo en Basauri se presenta gris y húmedo por la mañana, con una temperatura mínima de 5 grados y cielos nublados que podrían dejar caer algunas gotas. La sensación térmica puede ser más baja, así que es aconsejable abrigarse bien al salir. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia seguirá alta, aunque se espera que las condiciones mejoren ligeramente por la tarde, con temperaturas alcanzando hasta los 17 grados. No olvides llevar un paraguas si planeas salir, ya que el tiempo puede ser caprichoso.