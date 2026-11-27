Los cielos nubosos marcan la jornada en Andalucía el 27 de noviembre de 2026, especialmente en el tercio occidental, donde podrían presentarse algunas precipitaciones débiles en la Sierra de Aracena. En cambio, el resto de la comunidad disfrutará de cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán o ascenderán. Se prevén heladas débiles en el interior del tercio oriental y vientos flojos, ocasionalmente moderados, del norte en la costa mediterránea.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 27 de noviembre

Sol luciendo en un ambiente agradable en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lento esta mañana, luciendo mayormente despejado y ofreciendo una temperatura fresca de 7 grados que contrastará con el ascenso que se prevé a lo largo del día. Con un leve susurro del viento del noreste, soplando a unos 10 kilómetros por hora, el ambiente se sentirá agradable a medida que se acerque el mediodía, cuando el termómetro alcance los 17 grados. Aunque la humedad, en sus momentos más altos, puede hacer el aire un tanto pesado, no hay riesgo de lluvia que amargue la jornada.

Ya por la tarde, el sol se elevará como un tímido invitado y la temperatura máxima tocará los 20 grados, permitiendo disfrutar de una agradable luz hasta la puesta del sol a las 18:07. A lo largo de la noche, la brisa seguirá presente a velocidades suaves, manteniendo una sensación térmica que oscilará entre los 14 y 10 grados, ideal para un paseo bajo el manto estrellado de la ciudad. En definitiva, un día que promete ser cómodo y atractivo, perfecto para disfrutar al aire libre.

CÃ³rdoba: nubes amenazantes y lluvias intensas

La mañana despierta en Córdoba con un aire fresco y amenazante, donde las nubes arremolinadas dibujan un paisaje grisáceo que sugiere inestabilidad. La temperatura se sitúa en torno a los 4 grados, mientras el viento sopla con una media de 10 km/h desde el noreste, creando un ambiente que invita a estar alerta ante posibles sorpresas.

A medida que avanza el día, el panorama se torna más complicado. Aunque la mañana se presenta sin lluvia, se prevé que la tarde traiga lluvias intensas y vientos que podrían superar los 30 km/h, con una sensación térmica que podrá caer hasta 2 grados. La humedad, cercana al 100%, hará que el ambiente sea bastante pesado. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, especialmente al caer la noche.

En Huelva, día soleado y tranquilo con nubes

La jornada en Huelva se presenta con un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 19 grados. Durante la mañana y la tarde, el cielo mostrará una ligera nubosidad, aunque no se esperan lluvias significativas. El viento será leve, lo que hará que la sensación térmica se mantenga agradable.

Es un día ideal para pasear por el centro o disfrutar de un café en las terrazas, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para las actividades diarias. Aprovechar el sol y el buen tiempo puede resultar un plan perfecto para desconectar y disfrutar de la ciudad.

Ambiente cálido y soleado hoy en CÃ¡diz

Despertamos en Cádiz con un tiempo fresco, ideal para disfrutar de la mañana. El sol saldrá a las 08:14 y se espera que el cielo esté despejado, permitiendo que los rayos calienten gradualmente el ambiente. A medida que avance el día, la temperatura alcanzará su máxima de 19°C, aunque la sensación térmica puede sentirse un poco más intensa. La humedad será alta, con un 85%, lo que dará lugar a un ambiente algo pesado.

Por la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, ofreciendo un refugio caluroso y agradable. Las brisas suaves del viento, que soplarán a unos 15 km/h, ayudarán a mitigar la sensación térmica. Con una puesta de sol programada para las 18:10, disfrutaremos de más de 10 horas de luz. En resumen, será una jornada ideal para salir y disfrutar del aire libre.

JaÃ©n: cielo soleado y ambiente agradable

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente agradable, con temperaturas que rondan los 6 grados. La brisa suave del noreste aportará frescura, creando un contraste ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance el día, la temperatura ascenderá notablemente, alcanzando un máximo de 14 grados bajo un cielo mayormente soleado. Es un buen momento para vestirse con ropa ligera y aprovechar el sol, ideal para actividades al aire libre.

Cielo despejado y jornada soleada en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que dará paso a una jornada mayormente soleada en Málaga. La temperatura matutina, fresca en torno a los 9°C, irá avanzando hacia una máxima de 19°C durante la tarde, proporcionando un agradable contraste para los que disfrutan del aire libre.

A medida que el día avanza, se recomienda estar atentos a la ligera brisa que soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 35 km/h. Aunque no se esperan lluvias, la humedad relativa podría jugar un papel, alcanzando hasta el 75%, así que no olvide hidratarse.

Granada: cielos despejados y ambiente suave

La mañana en Granada se presentará con cielos despejados y una suavidad en el ambiente que permitirá disfrutar de un agradable despertar. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 12 grados, lo que hace recomendable una prenda ligera para combatir el fresco.

A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá favorable, alcanzando una temperatura máxima de 15 grados por la tarde. Con un viento suave que rondará los 12 km/h, será un buen momento para un paseo o tomar un café al aire libre. No olvides llevar contigo anteojos de sol, ya que la luminosidad se hará presente.

AlmerÃ­a: mañana soleada y agradable con algo de viento

Las primeras horas traen un cielo despejado que dará paso a una agradable mañana, con temperaturas que comenzarán frescas en 9°C. A medida que avance el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 18°C por la tarde, creando un contraste atractivo. El viento soplará del suroeste a unos 10 km/h, lo que sumará un toque de dinamismo a la jornada.

Contemplando la tarde, se prevé que el cielo continúe despejado y mantenga una sensación térmica agradable. Se recomienda disfrutar del aire libre, aunque se mantenga una baja probabilidad de lluvia. La humedad, que alternará entre un 25% y un 65%, acompañará el cambio de temperaturas, asegurando una jornada confortable en Almería.