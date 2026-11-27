Natural Suit no depende de la publicidad. Su principal escaparate son sus propios vídeos, que ya suman casi 8 millones de visitas, y los productos que lanza con artistas como La Zowi o Jarfaiter. La marca de CBD nacida en Barcelona en 2020 ya ha enviado más de 70.000 pedidos a más de diez países, y su venta online ha crecido cada año desde 2020.

Para una marca de CBD, anunciarse es complicado. Las grandes plataformas ponen muchas trabas a todo lo relacionado con el cannabis, y muchas marcas se quedan sin escaparate. Natural Suit decidió cambiar las reglas: si no podía comprar visibilidad, la crearía.

“Llegó un momento en que entendimos que no necesitábamos pagar para que nos vieran”, cuenta Lucas Bel, CEO y cofundador de Natural Suit. “Necesitábamos hacer cosas que la gente quisiera ver”.

El canal de YouTube de Natural Suit: casi 8 millones de visitas en dos años

Así nació Natural Suit Discovery, el canal de YouTube de la marca. Lo presentan dos de los cofundadores, Lucas Bel y David Manchado, que salen a descubrir el mundo que rodea al cáñamo. Desde su primer episodio, en septiembre de 2024, el canal ha publicado más de 250 vídeos, suma más de 7,7 millones de visualizaciones y casi 38.000 suscriptores. Su vídeo más visto, sobre la calidad del cannabis en Estados Unidos, supera el millón de reproducciones, y el último gran estreno, una visita a una fábrica de cannabis legal, ha superado el medio millón en solo dos semanas.

Pocas marcas de su tamaño pueden decir algo así. Y es que Natural Suit funciona casi como un medio de comunicación: genera contenido cada dos semanas, habla directamente con su comunidad y crece sin depender de los algoritmos publicitarios.

Natural Suit x La Zowi, Jarfaiter y Franco Tenaglia

La otra pata de la estrategia son las colaboraciones. Natural Suit se ha aliado con nombres muy reconocibles de la música y los deportes de contacto: el rapero Jarfaiter, el luchador Franco Tenaglia, campeón de la liga de boxeo sin guantes BKFC (su entrenamiento juntos en el canal supera las 265.000 visitas), y ahora la artista La Zowi, con quien acaba de lanzar una edición especial.

“No buscamos caras famosas para poner en un cartel”, explica Andrea García, COO y cofundadora. “Trabajamos con gente que forma parte de la misma cultura que nosotros, y eso se nota en el producto”.

El producto, la otra mitad del éxito

El contenido atrae, pero lo que hace que el cliente vuelva es el producto. Natural Suit indica el origen de cada una de sus flores de CBD. Sus extracciones se hacen en Suiza y en la República Checa, y sus aceites de CBD y su cosmética se elaboran en Suiza.

La empresa opera entre España y la República Checa, uno de los países con más tradición en el cáñamo de Europa. El resultado se refleja en sus clientes: una nota de 4,7 sobre 5 en Trustpilot, con más de 1.900 reseñas.

Lo próximo

Con el canal creciendo cada mes y nuevas colaboraciones en camino, Natural Suit tiene claro su plan: seguir haciendo las cosas a su manera. “Hacemos lo que nos gusta y lo grabamos todo”, resume Lucas. “La gente ve cómo trabajamos de verdad, sin filtros, y eso es lo que genera confianza”.