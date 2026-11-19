Hay viajes que llevan tiempo en la lista de pendientes: una ciudad que aún queda por descubrir, una ruta soñada o ese hotel al que siempre apetece volver. A veces, lo único que falta es encontrar el momento para hacerlos realidad. Este Black Friday puede ser una buena ocasión para empezar a planificarlos.

Del 19 al 29 de noviembre, Meliá Hotels International amplía su campaña a once días, con descuentos de hasta el 50% en una selección de hoteles de todo el mundo. Una oportunidad para pensar en el próximo viaje, desde una escapada de fin de semana hasta unas vacaciones de verano o una experiencia en un destino que llevamos tiempo queriendo conocer.

Una ciudad, una ruta o unos días frente al mar

No todos los viajes responden a las mismas ganas. Para una escapada urbana, ME Lisbon, Maison Colbert, de The Meliá Collection, en París, o Villa Agrippina Gran Meliá, en Roma, ofrecen buenos motivos para volver, mientras que Berlín y Dresde invitan a recorrer los mercadillos navideños alemanes. Y quien busque ir más lejos puede combinar en Tanzania el Serengeti y el Ngorongoro con unos días de descanso en las playas de Zanzíbar.

Para planificar con tiempo, MiM Baqueira Meliá Collection, recientemente reconocido en los World Ski Awards, es una opción para la nieve, y Baleares, la costa peninsular y Canarias, buenas alternativas para el verano.

El lujo de Gran Meliá en dos destinos icónicos

Marbella y Tenerife son dos destinos que han consolidado su atractivo internacional y representan dos formas diferentes de disfrutar del lujo junto al mar. En ambos, Gran Meliá cuenta con establecimientos que combinan una ubicación privilegiada, una identidad propia y una propuesta de hospitalidad vinculada al carácter del destino.

En plena Milla de Oro marbellí, Don Pepe Gran Meliá, uno de los hoteles históricos de la ciudad, abrirá de nuevo sus puertas esta Navidad tras su reforma. Frente al Mediterráneo y rodeado de jardines, regresa a la Costa del Sol con el ambiente de siempre y una propuesta renovada para disfrutar del entorno. Además, forma parte de la selección de hoteles con descuento de esta campaña: una oportunidad para reservar ahora a precio de Black Friday y estar entre los primeros en descubrirlo.

En Tenerife, Gran Meliá Palacio de Isora ofrece una perspectiva diferente del lujo, marcada por el paisaje volcánico y la inmensidad del Atlántico. Situado en Alcalá, con vistas a La Gomera y al Teide, el resort integra arquitectura, jardines y espacios abiertos al mar. Su piscina infinita de agua salada y YHI Spa conviven con una propuesta gastronómica diversa. Para quienes buscan un nivel adicional de privacidad y atención personalizada, RedLevel ofrece espacios exclusivos y servicio de mayordomo.

Dos hoteles, dos escenarios y una misma manera de entender el lujo: a través de la calidad, la atención al detalle y la conexión con el destino.

Las ofertas estarán disponibles del 19 al 29 de noviembre en melia.com, la App de Meliá y su contact center. Los miembros de MeliáRewards disfrutarán de un descuento mínimo garantizado del 25% en los hoteles participantes y podrán utilizar sus puntos para realizar sus reservas. Las condiciones y el listado completo de establecimientos adheridos pueden consultarse en la web oficial de la campaña.