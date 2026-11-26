El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha protagonizado este jueves un tenso intercambio en el Parlamento andaluz con el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, al que ha acusado de actuar como aliado del PSOE y de Pedro Sánchez. Moreno ha aprovechado su intervención para recordar que el dirigente andalucista reconoció públicamente que su formación estaría dispuesta a facilitar una investidura del actual presidente del Gobierno.

«Usted reconoció públicamente que investiría al señor Sánchez», ha reprochado Moreno a García durante la sesión de control al Gobierno. El presidente andaluz ha insistido en que los ciudadanos deben conocer esa posición, especialmente ante la cercanía de la cita electoral del próximo domingo 29 de noviembre.

El intercambio ha ido subiendo de tono cuando Moreno ha señalado a los diputados socialistas presentes en el hemiciclo, que habían comenzado a intervenir para defender al portavoz de Adelante Andalucía. «Mire cómo le defienden… Tengan cuidado, a ver si le va a pegar un ‘bocao’ y van a volver a sacar el peor resultado de la historia», ha ironizado el presidente de la Junta, en referencia directa a la defensa que el PSOE estaba haciendo de García.

Moreno ha cuestionado entonces el proyecto político de Adelante Andalucía y ha puesto en duda que su formación represente una alternativa andalucista verdaderamente independiente de los socialistas. «Su andalucismo va de neosocialismo, de lo de siempre, de agruparse al gran partido, a darle el abrazo y a ayudar a sus señoritos, a su patrón», ha afirmado.

El presidente autonómico ha identificado a ese patrón con Pedro Sánchez y ha asegurado que es el mismo que tienen el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, y la portavoz del PSOE andaluz, María Jesús Montero. «Su patrón es el señor Sánchez y por eso usted sale a defender al PSOE siempre», ha sentenciado.

Adelante Andalucía y Pedro Sánchez

El origen de los reproches de Moreno se encuentra en las declaraciones que José Ignacio García realizó durante un desayuno informativo celebrado el pasado 20 de noviembre, organizado por Europa Press y la Fundación Cajasol. En ese encuentro, el portavoz de Adelante Andalucía abordó la posibilidad de que su formación tuviera un papel determinante en una futura investidura de Pedro Sánchez.

García dejó abierta la posibilidad de negociar el apoyo de sus diputados para facilitar la continuidad del presidente socialista, aunque condicionó cualquier respaldo a la consecución de compromisos políticos concretos. Entre las cuestiones que puso sobre la mesa figuraban mejoras en las conexiones ferroviarias de Andalucía, una ley de vivienda, la derogación de la ley mordaza y medidas relacionadas con los derechos de los trabajadores.

El portavoz de la formación andalucista planteó que su formación negociaría sus votos en una eventual investidura para conseguir compromisos específicos para Andalucía. «Imaginaros lo que supone que ahora, en vez de negociar otros, negocia Andalucía y con una perspectiva de izquierda», afirmó.