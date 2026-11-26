El Black Friday llega cargado de ofertas para aquellos que quieren ponerse en forma sin salir de casa. Decathlon tiene entre sus productos más destacados una bicicleta de ciclo indoor de la marca Matrix que ha llamado la atención por su importante rebaja. Se trata de la ICR50, un modelo de características profesionales que pasa de costar 999 euros a estar disponible por 499 euros, con un descuento de 500 euros.

La bicicleta estática se presenta como una alternativa interesante para los que buscan perder grasa, mejorar su resistencia cardiovascular o complementar sus entrenamientos habituales. Su precio promocional supone una rebaja del 50% respecto a su importe original, una oportunidad que sin duda es especialmente atractiva para quienes llevan tiempo pensando en montar un pequeño gimnasio en casa.

La Matrix ICR50 Limited Edition es una bicicleta de ciclo indoor profesional diseñada para ofrecer una experiencia de entrenamiento similar a la de una clase de spinning. Su estructura de acero de alta resistencia, su volante de inercia de aluminio y su sistema de resistencia magnética permiten realizar sesiones de distinta intensidad. Uno de sus principales atractivos es la posibilidad de ajustar la resistencia mediante un sistema de 11 posiciones. De esta manera, el usuario puede adaptar el esfuerzo a su condición física y aumentar progresivamente la dificultad de los entrenamientos.

Decathlon y el Black Friday

Además, incorpora conectividad Bluetooth FTMS, que permite sincronizarla con aplicaciones de fitness compatibles, como Kinomap o atZone. Estas plataformas ofrecen acceso a entrenamientos, rutas virtuales y estadísticas que ayudan a controlar la evolución de cada sesión. La bicicleta también cuenta con un sillín y un manillar regulables en altura y profundidad, lo que facilita encontrar una posición adecuada para pedalear. Incluye soporte para dispositivos, portabotellas y ruedas de transporte para moverla con mayor facilidad.

El ciclismo indoor es una actividad cardiovascular que permite aumentar el gasto energético y mejorar la resistencia física. Combinado con una alimentación adecuada, puede contribuir a la pérdida de grasa corporal, especialmente cuando se mantiene una rutina constante. Una de las ventajas de disponer de una bicicleta estática en casa es que permite entrenar independientemente del tiempo o de los horarios. Las sesiones pueden adaptarse a las necesidades de cada persona, desde entrenamientos suaves hasta ejercicios de mayor intensidad.

La promoción de Decathlon está anunciada del 3 al 30 de noviembre de 2026, es decir, entra dentro de la campaña del Black Friday. La bicicleta se vende exclusivamente online a través de la plataforma por un vendedor externo, y el modelo tiene una valoración de 4,8 sobre 5 en las reseñas publicadas en la ficha del producto, aunque se trata de una muestra todavía reducida.

Con un precio actual de 499 euros, la Matrix ICR50 se convierte en una alternativa muy a tener en cuenta para los que buscan una bicicleta de ciclo indoor de gama profesional sin pagar su precio habitual. La rebaja de 500 euros es sin duda uno de los grandes reclamos de la campaña de Black Friday de Decathlon, que permite comprar por la mitad de precio un artículo que antes rondaba los 1.000 euros.