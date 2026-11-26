Lo que le ocurrió el pasado domingo a Fernando Alonso no fue normal. El motor Honda, el más flojo de la parrilla, funcionaba aún peor que de costumbre y así trató de expresarlo una y otra vez el piloto español a su equipo hasta que en las últimas vueltas decidió apartar el monoplaza a un lado y retirarse de la carrera del Gran Premio de Las Vegas. «Se rindió por completo», llegó a decir el asturiano por radio.

Sin embargo, uno de los culpables de esta avería, Shintaro Orihara, se empeña en que no, en que al motor no le ocurría nada extraño. El jefe de pista de Honda tomó la palabra este jueves en la previa del GP de Qatar, un día de medios del que Alonso no ha formado parte por un virus, y desmintió la versión de piloto, aunque asegura que «recabarán su opinión» de cara a los entrenamientos.

Después de afirmar que el Honda del Aston Martin se había roto, el asturiano aclaró cómo había sentido la degeneración durante la carrera de Las Vegas: «El motor fallaba desde el inicio de carrera. Ya en la clasificación vimos que fallaba y ha estado así toda la carrera. Perdía mucho tiempo. No sólo con el resto, también con Lance (Stroll)… Y su motor se rindió por completo».

En cambio, Honda y uno de sus máximas representantes no concuerdan con las quejas de Alonso. «Hemos revisado todos los datos de los que disponemos y además hemos realizado una inspección física del motor durante las labores de mantenimiento. Por el momento, no hemos detectado ningún problema en el motor, ni a través de los datos ni mediante la inspección. No obstante, el viernes volveremos a comprobar cómo funciona el motor en este monoplaza», explicó Orihara.

«Preguntadle a Fernando»

Preguntado por si tienen en cuenta los comentarios por radio de Alonso, el japonés asegura que «sí». «Analizamos sus comentarios con detenimiento y los tuvimos muy en cuenta. Por eso revisamos todos los datos y examinamos el estado del motor. A partir de los datos, por ahora no hemos detectado ningún fallo, pero, como he dicho, el viernes volveremos a comprobarlo y recabaremos la opinión de Fernando», añadió.

El motivo de que valore que el motor no falló es el siguiente: «Allí resulta complicado analizar cómo influye el rendimiento del motor en la velocidad del monoplaza, debido al elevado par motor y a la distinta gestión de la energía entre ambos coches. Según nuestras métricas, la potencia es correcta, pero probablemente debamos analizarlo con más detalle en este tipo de circuitos».

El momento más tenso de su comparecencia ante los medios en el circuito de Losail fue cuando le preguntaron a Orihara por qué Alonso pensó que el motor estaba averiado. «No lo sé, pregunten a Fernando por favor», rogó. «Probablemente, el rendimiento de nuestro motor este año no sea suficiente para ofrecer satisfacción o confianza al piloto. Es posible que, por ello, perciban, por decirlo de alguna manera, que el rendimiento del motor no es el adecuado, cerró el jefe de pista de Honda, tratando de justificar su último despropósito en este Mundial de Fórmula 1 2026.