Isidre Esteve representa todo un ejemplo de superación. El piloto catalán es todo un veterano en el rally más duro del mundo, el Dakar, habiendo participado en 22 ocasiones. Para esta edición forma un Dream-Team con Repsol y su Toyota DKR GR Hilux T1+ en busca de hacer un gran papel en una carrera que regresa a Marruecos tras dos décadas.

El piloto, de 54 años, vio cómo su vida cambió de arriba a abajo tras un accidente en 2007 que le dejó paralizado de cintura para abajo. La adaptación a esta nueva situación no le ha impedido seguir ligado al mundo del motor en primera persona como piloto del equipo Toyota. «Vida solo hay una y pasa muy rápido. Yo siempre pienso que merece mucho la pena luchar por lo que quieres», asegura un Esteve que piensa en hacer un gran puesto en coches.

Esteve, que ganó cuando competía en motos ocho etapas del Dakar, ahora tiene el objetivo de superar un vigésimoprimer puesto que ha sido su mejor posición en coches. Dicha general la consiguió en 2018, 2019 y en la última edición. «Marruecos es muy diferente a Arabia y no perdona los errores. Aquí no te pierdes con tanta facilidad, pero las pistas son muy complicada y cualquier mínimo fallo penaliza más», apunta el piloto, quien cree que su experiencia le permitirá mejorar hasta estar dentro del top-20, «un objetivo realista».

Para conducir, Esteve lleva un sistema mucho más complejo de lo que la gente se piensa. Todo sucede en el volante y los pedales del coche están inutilizados. «Es mucho más complejo, pero yo ya no pienso cómo podría hacer las cosas si pudiera utilizar los pies. Lo tengo todo en el volante y con eso me basta», admite. Lo cierto es que el piloto nos dio una vuelta por las afueras de Madrid y nos demostró que sigue pletórico antes de la competición.

Repsol, comprometida con el Dakar y el CO2

Esteve conducirá un coche pionero gracias a la colaboración entre Repsol y Toyota para desarrollar combustibles renovables. La petrolera es una referente en este sentido y, en colaboración con los japoneses trabajan de forma conjunta para desarrollar formulaciones capaces de ofrecer las máximas prestaciones en condiciones extremas.

En el proyecto de competición de Isidre Esteve, gestionado por Dolores Cárdenas, asesora en Diseño de Producto de Repsol, el reto consiste en llevar esta tecnología a uno de los entornos más exigentes del mundo del motor. En este contexto, la gasolina de competición desarrollada por Repsol, que incorpora un 70 % de componentes renovables, demuestra que es posible avanzar hacia la reducción de la huella de carbono sin comprometer las máximas prestaciones y el rendimiento deportivo.

«Si el combustible renovable no fuera igual o más competitivo, no lo utilizaríamos», reconoce un Isidre Esteve que sigue siendo un ejemplo de superación para todos en el rally más exigente del mundo. El piloto tiene buenas sensaciones en el regreso del Dakar a África, el escenario donde el catalán estuvo dos veces a punto de ser campeón en motos. «Espero poder sacarme la espinita y disfrutar», zanja.