Juanfran Pérez Llorca ha destrozado al PSOE en el transcurso de la sesión de control del pleno de las Cortes Valencianas que ha concluido este jueves. Pérez Llorca ha puesto en evidencia al portavoz del PSPV-PSOE, José Muñoz. Este último, al principio de la jornada, había augurado que se le iba a hacer larga la sesión al presidente de la Generalitat Valenciana. Pero no ha sido así, sino totalmente al contrario. Y especialmente, cuando Pérez Llorca se ha dirigido a los socialistas para recordarles: «Empezaron la campaña diciendo ‘vamos a traer a Zapatero todos los días porque somos sus hijos políticos’; lo decía su secretaria general. Ahora, ya sabemos por qué eran hijos, porque querían heredar las joyas», como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información.

En su intervención, Juanfran Pérez Llorca ha recordado al portavoz del PSOE que «el aforamiento no impide que ningún juez te investigue» y le ha puesto como ejemplo que: «El sinvergüenza de Ábalos tiene 24 años de condena siendo aforado en el Congreso de los Diputados».

Luego ha calificado de «indigno» el «pedir perdón a aquellos que roban», que, según ha manifestado dirigiéndose a la bancada socialista: «Es lo que ustedes han hecho en el Gobierno de España: amnistiar a aquellos que malversaron los caudales públicos de España». Y ha destacado también que «no les indultan, porque indultar es perdonar. Es que la sociedad tenemos que pedir perdón a aquellos que robaron».

Juanfran Pérez Llorca se ha referido al dimitido ministro de Transportes, Óscar Puente. Y, en relación a este último, ha recordado también a los socialistas que «mantienen al señor Puente, aforado, en el Congreso de los Diputados, en la Diputación Permanente. Pero no, allí no hay que quitar el aforamiento, porque es de ellos».

Pero Juanfran Pérez Llorca ha dejado para el final la parte correspondiente al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, admirado, según ella misma dijo, por la actual secretaria general de los socialistas valencianos y ministra del Gobierno de Pedro Sánchez, Diana Morant.

Ha sido en ese momento cuando Pérez Llorca se ha dirigido a José Muñoz: «¿Usted me viene a mí a exigir y me habla de corrupción? Pero si ustedes están utilizando todo esto, primero, para utilizar el dolor de las víctimas y, segundo, para disimular los escándalos que les han perseguido toda esta legislatura». Y ha recordado que: Empezaron la campaña diciendo ‘vamos a traer a Zapatero todos los días porque somos sus hijos políticos’; lo decía su secretaria general. Ahora, ya sabemos por qué eran hijos, porque querían heredar las joyas».