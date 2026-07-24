Morant, implacable con el PP, victimiza a Zapatero pese a sus 8 mentiras en TVE: «Fue muy valiente»

La secretaria general de los socialistas valencianos y ministra en el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, Diana Morant, implacable cuando de pedir dimisiones y exigir responsabilidades al PP se trata, ha vuelto a victimizar a un representante del Partido Socialista inmerso en un procedimiento judicial, como en su día hizo con el entonces presidente del PSPV, José María Ángel, investigado por un título fake y que finalmente tuvo que dimitir.

Ahora, Diana Morant ha efectuado una defensa a ultranza del ex presidente Zapatero, a quien el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga por los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y tráfico de influencias por su implicación en el caso Plus Ultra.

Zapatero concedió este jueves una entrevista en TVE, en la que, tal como ha publicado OKDIARIO, pronunció hasta 8 grandes mentiras. Diana Morant ha obviado esa parte y ha manifestado que Zapatero fue en esa entrevista «muy valiente». También ha afirmado que «hasta el momento no hay ninguna prueba sobre las múltiples acusaciones que ha recibido». «Se está produciendo un escarnio público», ha llegado a destacar Diana Morant, quien, sin embargo, no dudó en su momento en señalar públicamente a Carlos Mazón, que no estaba investigado, y reclamar su dimisión por la DANA, una causa en la que precisamente el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha rechazado la imputación del ex presidente valenciano.

No es la primera vez que Diana Morant efectúa una encendida defensa de un socialista investigado. Lo hizo con José María Ángel, el ex alto comisionado del Gobierno para la DANA y ex presidente del PSPV, del que ella es secretaria general. Diana Morant llegó a calificar de «cacería humana» y de «acoso» que los medios destapasen el título fake del citado ex comisionado.

En el caso del PSPV, Diana Morant también mantiene como vicesecretario de Organización a su número 2 de facto, Vicent Mascarell, a quien un juzgado de Valencia ha abierto juicio oral por calumnias al PP. En concreto, por atribuirle la autoría intelectual de la vandalización de la sede del PSOE en Valencia, que horas más tarde reivindicó una organización juvenil.