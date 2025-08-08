La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder de los socialistas en la Comunidad Valenciana, Diana Morant, ha asegurado este viernes que las informaciones sobre el título falsificado del que hasta esta semana era el comisionado del Gobierno para la DANA, José María Ángel, son una «cacería humana» y que esas acciones «tienen consecuencias».

Por otro lado, también ha calificado de «acoso» que los medios destaparan el caso. Así lo ha manifestado a través de un mensaje en la red social X, antes Twitter, este viernes, después de que se conociera el intento de suicidio del también presidente de PSOE valenciano.

«En estado de shock y rotos de dolor por el estado de Jose María Ángel. Todo mi cariño y afecto hacia él y su familia en estos momentos tan duros, después de semanas de acoso», ha manifestado la dirigente socialista. Morant ha concluido su mensaje mandando un mensaje de ánimo al ex comisionado y a su familia: «José María, ojalá que te recuperes lo más pronto posible. Estamos a tu lado».

El que hasta hace unos días era el comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la DANA tuvo que dimitir tras conocerse que habría accedido a un puesto fijo en la Administración tras haber presentado presuntamente una titulación falsa en Archivística y Biblioteconomía, según corrobora un informe de la Agencia Valenciana Antifraude. Ni el encabezamiento del título en cuestión ni la firma de la entonces secretaria de Estado que signaba en nombre del ministro eran los habituales.

Ángel Batalla fue ingresado de urgencia en la mañana de este viernes en el hospital de Llíria (Valencia) tras un intento de suicidio.

La ministra Morant ha defendido en varias ocasiones a José María Ángel por la polémica de su titulación.

Afirmó, por ejemplo, que «un título no hace a un político». «Yo vengo a defender la política y, desde luego, en cuanto a política, para mí José María Ángel ha sido un gran político», enfatizó la socialista.

Más tarde, la ministra de Universidades aseguró que se había «pisoteado» la defensa de José María Ángel «y la de su mujer», también investigada por su titulación para acceder a la plaza de subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad.

«Haremos seguimiento de cómo se concretan las distintas cuestiones que se han puesto sobre la mesa», subrayó hace unos días la dirigente socialista, poniendo así en duda la investigación de Antifraude.