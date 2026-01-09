Familiares de presos venezolanos del chavismo pidieron al PSOE auxilio por carta y Ferraz ni les contestó

Familiares de presos políticos venezolanos denuncian que la sede del PSOE en la calle Ferraz se negó a atender sus peticiones de ayuda. Ni siquiera les proporcionaron un acuse de recibo de la documentación entregada, según han confirmado varios testigos que han acudido en los últimos meses a las puertas del Partido Socialista en busca de apoyo.

Yajaira González, cuñada de Rocío San Miguel —excarcelada en las últimas horas— y familiar de Alejandro González, quien permanece detenido en El Rodeo, ha relatado a OKDIARIO las circunstancias de sus visitas infructuosas. «Fuimos a la sede del PSOE. Ni tan siquiera al entregar la carta nos dieron un acuse de recibo. Con Zapatero nunca tuvimos acceso. «, ha declarado González.

La activista ha explicado que acudieron «apoyadas» por la oposición venezolana y que la documentación fue redactada por una periodista venezolana. Sin embargo, la respuesta de Ferraz ha sido el silencio más absoluto.

«En el PSOE ni siquiera nos pusieron firma y sello. Recibieron la carta, pero como que si nada», ha denunciado González con evidente frustración.

Esta desatención tiene relación con la situación dramática que viven los presos políticos en Venezuela. Según un informe elaborado por el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE), las condiciones de reclusión son deplorables.

Un documento, que titularon Prisión injusta, celdas inhumanas, detalla que «son tan malos, tanto así que nos escuchaban hablar con nuestros familiares y, cuando subíamos a nuestras celdas, se burlaban de nosotros, porque cuando veíamos a nuestros familiares llorábamos y ellos lo que hacían era burlarse». Explican que los presos no pueden quejarse por riesgo a represalias y más torturas.

El informe documenta casos de desnutrición extrema. Una madre ha denunciado: «Mi hijo entró pesando 60 kilos y salió pesando 39 kilos, perdió 21 kilos». Otros testimonios describen comida «descompuesta, con animales (cucarachas, gusanos y cocos)» y agua «amarilla, de pozo», «turbia, con mal olor y mal sabor».

Muertes bajo custodia

Entre noviembre y diciembre de 2024 murieron tres personas bajo custodia del Estado venezolano: Jesús Manuel Medina (36), Jesús Rafael Álvarez (44) y Osgual González (43). El informe señala que «a pesar de las súplicas de su familia e informes de la ONU que documentaban las violaciones a sus derechos humanos, no recibió atención médica oportuna».

El contraste con otras instituciones no puede ser más llamativo. González ha explicado que en el Parlamento Europeo «nos recibieron en la carta, en la recepción, por lo menos ahí ellos sí nos dieron un acuse de recibo, un sellito».

La activista María Laura Márquez ha organizado acciones en varios países europeos, incluyendo la «Mesa de los que esperan» en el paseo de la Castellana de Madrid, donde se visibilizó la ausencia de «alrededor de 900» presos políticos que no podrán celebrar las fiestas con sus familias.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha realizado una «Ruta Global por la Justicia y la Libertad» que ha incluido embajadas de Colombia, México, Brasil y Japón, así como la Delegación de la UE en Caracas.

Torturas y tratos degradantes

El informe del CLIPPVE documenta prácticas de tortura sistemática. Un detenido en Tocorón ha relatado: «Al principio, cuando llegamos, fuimos maltratados por los custodios en varias ocasiones, nos desnudaban, nos amenazaban, nos daban por la nuca, siempre cargaban un palo de escoba y con eso nos amedrentaban».

En el caso de los adolescentes detenidos, una madre ha denunciado que a su hijo de 16 años «le pegaron hombres y mujeres. Le pasaron corriente en las manos y le querían colocar una funda negra con un polvo blanco».

Las condiciones de las visitas también son vejatorias. Una familiar relató su experiencia en Yare: «Me sentí violada, me obligaron a desnudarme al frente de otras mujeres, a pegarme contra la pared, a que me agachara y abriera las piernas».

Petición al Vaticano

Los familiares también solicitaron la intervención del papa León XIV mediante una carta entregada en la Nunciatura Apostólica. «Le pedimos, respetuosamente, que eleve su voz y, a través de los medios que considere apropiados, solicite a la Administración de Nicolás Maduro la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos», reza el documento.

El ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma, exiliado en España, fue contundente: «Necesitamos que volteen los ojos hacia allá. No solamente es decir y hacer comunicados. Es poner una mano firme».

Mientras tanto, las familias continúan su periplo por instituciones internacionales, golpeando puertas que a menudo permanecen cerradas. El silencio de Ferraz fue, en este contexto, un elocuente testimonio de una indiferencia que clama al cielo.