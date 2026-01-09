El reencuentro de los torturados venezolanos con sus familias tras ser liberados del Helicoide: «¡Gracias Dios!»

Un vídeo publicado este viernes en redes sociales ha capturado las emocionantes reacciones de los familiares de los presos políticos en Venezuela tras la liberación de varios de ellos. Las imágenes muestran abrazos intensos, llantos de alivio y gritos de alegría mientras los parientes se reúnen con quienes estuvieron detenidos por motivos políticos durante años bajo el régimen chavista.

La escena refleja la larga espera y angustia vivida por las familias, muchas de las cuales han mantenido vigilias y protestas frente a centros de detención, como El Helicoide, reclamando la liberación de sus seres queridos. «¡Gracias, Dios!», exclama un hombre al reunirse con su padre.

La excarcelación de los presos llega después de que el presidente de la Asamblea de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, hermano Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país, anunciase la «liberación inminente» de un importante número de presos políticos extranjeros y venezolanos.

Aunque no ha precisado la cifra de excarcelados, Rodríguez ha expresado que la liberación es un gesto para «consolidar la paz y la convivencia pacífica» en el país. Ha explicado en su comparecencia ante los medios que las liberaciones arrancan «desde este mismo momento». Según el hermano de la presidenta encargada, se trata de una iniciativa «unilateral» por parte de las autoridades chavistas, que aspiran a dar pasos hacia la convivencia «sin distinción de tintes políticos». «Todas y todos somos venezolanas y venezolanos».

¿Qué es el Helicoide?

El Helicoide es uno de los edificios más emblemáticos y controvertidos de Caracas, convertido con el paso de las décadas en símbolo de la represión política del régimen del narcodictador Nicolás Maduro. Concebido originalmente en los años 50 como un ambicioso centro comercial futurista, el proyecto nunca llegó a completarse y terminó transformándose en una de las principales sedes de los organismos de inteligencia del Estado venezolano.

Ubicado en la zona de Roca Tarpeya, al suroeste de la capital, su característica forma en espiral, de ahí su nombre, lo convirtió durante años en un icono arquitectónico. Sin embargo, desde hace décadas su significado está asociado no al desarrollo urbano, sino a la detención, interrogatorio y reclusión de opositores políticos, activistas, militares disidentes, periodistas y manifestantes.

Actualmente, El Helicoide alberga instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y funciona como centro de detención, pese a que no fue diseñado para ese fin. Diversas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Foro Penal, han denunciado reiteradamente las condiciones inhumanas en su interior: celdas sin ventilación, hacinamiento, falta de atención médica, aislamiento prolongado y presuntos casos de torturas físicas y psicológicas.

Para los familiares de los detenidos, El Helicoide se ha convertido en un lugar de peregrinación forzada, donde durante años han esperado noticias de sus seres queridos, muchas veces sin información oficial sobre su estado de salud o situación legal.