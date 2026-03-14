Las Cabañuelas de Jorge Rey confirman lo que llega el fin de semana: no pinta bien en estas zonas

Lo que llega el fin de semana no pinta nada bien, las Cabañuelas de Jorge Rey no traen buenas noticias a estas zonas. Estamos ante un cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de un fin de semana en el que todo puede acabar siendo posible. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que el tiempo se convierte en protagonista. Ante un destacado cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa.

Este mes de marzo parece que nos quiere marcar una pequeña tregua respecto a lo que hemos tenido con anterioridad. Por lo que, hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar una serie de cambios que se convertirán en la antesala de algo más. De un destacado giro radical que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Es hora de conocer lo que nos está esperando en unos días en los que tenemos tiempo para disfrutarlos, pero esta libertad no se traduce en lo que nos imaginaríamos.

Confirman las Cabañuelas de Jorge Rey lo que nos espera este fin de semana

Este fin de semana nos espera un fin de semana en los que el fin de semana puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Un cambio de tendencia respecto al fin de semana pasado en el que pudimos empezar a ver llegar un giro radical que puede ser esencial que tengamos en mente.

La realidad es que este tiempo puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que parecerá que el tiempo puede convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que son propias de esta época del año.

Tocará estar muy pendientes de un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más. De una novedad que este experto en el tiempo se encarga de adelantar, en estos días en los que puede ser esencial en estos días en los que quizás tendremos que volver a sacar la chaqueta y el abrigo.

Son tiempos de cambios que pueden acabar siendo los que nos darán alguna que otra sorpresa del todo inesperada.

No pinta bien en estas zonas

Los expertos del tiempo coinciden con la llegada de un tiempo, una novedad que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Una novedad que podría acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta el detalle más pequeño cuenta.

Por lo que, tocará empezar a prepararnos para lo que puede pasar en estas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible. Es hora de apostar por este cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante y que acabará siendo clave.

Este vídeo viral de Jorge Rey puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha todo puede ser posible. Un cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de un fin de semana en el que todo puede acabar siendo posible.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé que un frente acabe de recorrer la Península y Baleares, penetrando tras él una masa de aire de origen polar. Con esto, se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a la mayor parte de la mitad norte peninsular y a Baleares. Los mayores acumulados se darán en Asturias y Cantabria, así como en el nordeste de Cataluña y en Baleares, donde podrían ser fuertes y persistentes y acompañados de tormentas o granizo ocasional. Se prevén nevadas con probables acumulados significativos en montañas de la mitad norte, pudiendo afectar a otras regiones. La cota empezará baja en el norte y hasta 1500/1800 metros en el resto, pudiendo bajar hasta los 800/1000m en la zona oriental a lo largo del día. En Canarias, cielos muy nubosos sin descartar alguna llovizna débil en el norte de las islas montañosas y poco nuboso en el resto. Calima tendiendo a disminuir en Canarias. Las temperaturas máximas descenderán de forma acusada para las máximas en la Península y Baleares, donde se prevé que lo haga notablemente en amplias zonas, incluso de forma extraordinaria en zonas puntuales del extremo nordeste. Las mínimas descenderán ligeramente en el nordeste y se darán ciertos ascensos en el suroeste. En Canarias, ligeros descensos de las máximas y ligeros ascensos de las mínimas. Heladas en zonas de montaña zonas altas colindantes».

Las alertas estarán activadas: «Nevadas en las montañas de la mitad norte y precipitaciones fuertes o persistentes en el nordeste y Baleares, que pueden estar acompañadas de tormentas o granizo menudo. Rachas muy fuertes en los Pirineos, prelitorales del arco Mediterráneo, así como en zonas costeras de Alborán y en Canarias. En general soplará viento intenso de componente noroeste en la Península y Baleares, siendo inicialmente del suroeste al principio en Baleares y fachada oriental. Se prevé que alcance intensidad fuerte con rachas muy fuertes de poniente en el Estrecho y Alborán, de tramontana en Ampurdán y norte de Baleares y de cierzo en el Ebro, con posibles rachas muy fuertes en Pirineos, prelitorales el arco Mediterráneo y valle del Ebro. Alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Canarias».