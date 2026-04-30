Pánico en Mallorca: un joven colombiano asesta varias puñaladas a un hombre al grito de «¡te voy a matar!»

En la madrugada del 1 de junio de 2024, las calles del municipio mallorquín de Manacor fueron el escenario de una brutal agresión que podría haber acabado perfectamente en una tragedia con varios muertos. El protagonista fue un hombre de origen colombiano y de 25 años de edad que intentó asesinar a otro con una botella de cristal rota al grito de «¡te voy a matar!».

Los hechos ocurrieron concretamente a eso de las 05:30 horas, cuando el individuo, que estaba fuera de sí y en un ataque de furia sin precedentes, se dirigió a un grupo de dos personas en actitud agresiva mientras profería frases como «¿quién quiere pelear conmigo?».

Instantes más tarde, fracturó en una pared una botella de cristal que llevaba consigo con el fin de convertirla en una peligrosa arma blanca y se dirigió a una de sus víctimas con el ánimo de agredirle, y así fue. El varón colombiano le acabó asestando cuatro puñaladas en la cabeza, cuello y espalda, mientras le profería gritos como «¡te voy a matar!».

Como consecuencia de la agresión, la víctima perdió el conocimiento y quedó tendido en suelo con varias heridas como un corte de hasta 10 centímetros por el que necesitó puntos de sutura. Su compañero, que intentó interponerse para evitar la pelea, acabó con la nariz fracturada.

Siete años y medio de prisión y expulsión de España

El caso llega este jueves a los tribunales de Baleares. La Fiscalía reclama para el joven colombiano un total de siete años y seis meses de prisión por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones, así como una indemnización de 14.000 euros al agredido.

Además, el Ministerio Público también reclamará la expulsión de España del acusado durante 10 años una vez haya cumplido parte de la condena.

El juicio arrancará este jueves 30 de abril a partir de las 10:00 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma.