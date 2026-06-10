«¡Viva Maradona y Argentina!»: lo último que gritó la víctima antes de ser apuñalada en un bus de la EMT de Palma

La investigación sobre el brutal apuñalamiento de Playa de Palma continúa avanzando. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de las pesquisas para esclarecer lo sucedido y localizar a los dos presuntos autores de la agresión que dejó a un hombre gravemente herido tras recibir varias puñaladas frente al Palma Aquarium.

Por el momento no se han practicado detenciones, aunque los investigadores ya han tomado declaración a numerosos testigos que presenciaron tanto la discusión en el interior de un autobús de la EMT de Palma como la posterior reyerta en plena vía pública.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por los agentes, en un momento determinado alguien gritó consignas relacionadas con Diego Maradona y Argentina, lo que provocó nuevos enfrentamientos verbales dentro del autobús. «¡Viva Maradona y Argentina!» fue lo último que gritó la víctima antes de ser apuñalada en un bus de la EMT de Palma.

Ante la situación, el conductor decidió expulsar a varios de los implicados al comprobar que no cesaban los incidentes y las molestias al pasaje. Varios viajeros intentaron recriminarle su actitud mientras la tensión aumentaba progresivamente.

Fue entonces cuando la situación se descontroló. Dos pasajeros decidieron intervenir para obligar a abandonar el vehículo a uno de los individuos más conflictivos. Una vez en el exterior, se produjo un enfrentamiento directo entre los implicados que acabó derivando en una agresión con arma blanca.

Las mismas fuentes aseguran que, ya en la calle, el hombre de origen africano y otro individuo de origen árabe o magrebí se habrían encarado con un ciudadano argentino, que terminó recibiendo varias puñaladas. Esta versión forma parte exclusivamente de los testimonios recopilados y todavía está siendo contrastada por la Policía Nacional.

Los agentes del Grupo de Homicidios trabajan ahora en la reconstrucción exacta de la secuencia de los hechos. Para ello resultarán fundamentales las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la EMT, así como otras grabaciones realizadas por testigos con sus teléfonos móviles.

Además, la Policía Nacional espera poder tomar declaración a la víctima en cuanto su estado de salud lo permita. Su testimonio se considera clave para determinar el origen de la pelea, la participación de cada uno de los implicados y la identidad de los presuntos agresores.

Las pesquisas permanecen abiertas y no se descarta que en los próximos días puedan producirse avances significativos. Mientras tanto, los investigadores mantienen varias líneas de trabajo para localizar a los sospechosos, que abandonaron el lugar antes de la llegada de las patrullas policiales y de los servicios de emergencia.