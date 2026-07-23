Varios diputados de Sumar tienen más viviendas que Ferran Torres mientras llaman «especulador» al futbolista

El grupo parlamentario Sumar parece que sólo ve la paja en el ojo ajeno. En este caso, la «especulación» inmobiliaria. Después de que el partido acusara este martes al futbolista Ferran Torres de «especular» con la vivienda en la Comunidad Valenciana con un presunto fondo de inversión, OKDIARIO ha podido comprobar que algunos diputados de la formación encabezada por Yolanda Díaz tienen más casas en propiedad que el propio deportista.

Cabe destacar que el portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, acusó de manera infundada al reciente campeón del mundo con la Selección Española de «acaparar 20 viviendas en Valencia para especular». De manera infundada, se constata más tarde, porque no son dos decenas de viviendas, sino 4 las residencias del futbolista.

Concretamente, Torres cuenta con su casa de Barcelona, otras dos viviendas en Valencia, y una cuarta casa de la playa en el municipio donde veranea. Con esta suma resulta llamativo, según ha podido comprobar este periódico, que varios miembros de la misma formación que critica el «acaparamiento» de viviendas tengan más apartamentos en propiedad que Ferran Torres.

Diputados y ‘multipropietarios’ de Sumar

Es el caso, por ejemplo, de Agustín Santos Maraver. El mencionado diputado de Sumar en el Congreso cuenta con dos pisos en Madrid comprados en gananciales en 1990 y 2003; una parcela y otra vivienda más en Menorca adquiridas en 2021 y 2022 y otro apartamento comprado en Bélgica (Bruselas) en 2004.

En la misma línea se puede destacar la declaración de bienes inmuebles del diputado Rafael Cofiño Fernández. En su caso, el montante asciende a cinco casas y seis parcelas de uso agrario (13.465 metros cuadrados), todas ellas en Asturias.

Por su parte, uno de los asesores del Gabinete del Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno, Manuel Lago Peñas, cuenta con un piso en propiedad con trastero y plaza de garaje en La Coruña y dos casas en el pueblo gallego O Incio compradas en 2011 y 2022.

También cuenta con un piso y dos fincas rústicas en propiedad en Madrid la diputada de Sumar Alda Recas Martín y con un chalet, un apartamento y una casa rústica en Sevilla y Granada el colega de Yolanda Díaz, Francisco Sierra Caballero.

A todos ellos se les podrían sumar otros miembros del partido que cuentan con otro tipo de inmuebles como plazas de garaje, oficinas o trasteros, según ha podido comprobar este periódico a partir de sus declaraciones públicas de bienes.

En este punto es importante subrayar que, en realidad, el futbolista que llevó a España con su gol a ganar su segundo Mundial lo que posee es un edificio con 50 oficinas alquiladas a varias empresas en las inmediaciones de Mestalla, el estadio del Valencia CF, club en el que inició su carrera profesional.

Sin embargo, en su última aparición pública, el portavoz de Vivienda de Sumar optó por obviar el término «inmuebles» para cambiarlo por «viviendas» e incidir en lo necesario que es tomar «medidas valientes (…) para impedir que empresas y fondos buitre como la empresa de Ferrán Torres puedan comprar casas para especular».

Ibáñez añadió también a su discurso que, aunque el salario mínimo ha pasado de 633 a 1.184 euros, la vivienda se ha encarecido de forma notable, de manera que en 2010 un piso entero costaba en Valencia una media de 500 euros, y hoy por ese precio no hay ni para una habitación en un piso compartido.

Una realidad a la que su Gobierno todavía no ha puesto solución. De hecho, como ya contó este periódico, sólo entre 10 ministros del Ejecutivo ya acumulan más de 30 casas en propiedad.