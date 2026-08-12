Sólo aparece durante un segundo en ‘El Señor de los Anillos’ pero es una leyenda cinematográfica en la saga

La famosa trilogía de El Señor de los Anillos dirigida por Peter Jackson se estrenó entre 2001 y 2003 en las salas de cine y se ha convertido en un éxito indiscutible a nivel mundial. Gracias al streaming en la actualidad se pueden ver estas tres cintas fantásticas en plataformas como HBO Max, Movistar Plus+ y Disney+, por lo que este verano puede ser un buen momento para ver las tres películas La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El retorno del Rey. Una curiosidad que les encanta a los fans de esta saga es que el director Peter Jackson suele hacer pequeñas apariciones en sus películas. Por ejemplo, en La Comunidad del Anillo interpreta a Albert Dreary, un aldeano de Bree que está bastante borracho, en Las Dos Torres aparece como un soldado de Rohan y en El Retorno del Rey como un corsario de Umbar.

Además, en estas tres películas se pueden encontrar otras apariciones o cameos como el de los ilustradores del libro de J. R. R. Tolkien Alan Lee y John Howe en La Comunidad del Anillo en la escena introductoria que explica la creación de los Anillos de Poder en la que forman parte del grupo de reyes humanos que reciben los nueve anillos antes de corromperse. También los hijos de Jackson hacen breves cameos en sus películas: En la Comunidad del Anillo aparecen brevemente como niños hobbits escuchando los cuentos de Bilbo en la fiesta de cumpleaños, en Las Dos Torres interpretan a niños refugiados de Rohan en las cuevas del Abismo de Helm y en El Retorno del Rey se les ve como niños ciudadanos de Gondor.

La aparición de Howard Shore

También en El Retorno del Rey se puede encontrar una aparición de solo un segundo del compositor Howard Shore, el cual es el responsable de la música de toda la trilogía de El Señor de los Anillos. Shore recibió por este genial trabajo de tres Oscars y también colaboró con Jackson en la adaptación cinematográfica de El Hobbit. Además de en estas películas Howard Shore colaboró con este director en la película King Kong, también de Peter Jackson.

En la versión larga de El Retorno del Rey se puede ver como Legolas y Gimli organizan un concurso de bebida para descubrir quién de ellos puede beber más jarras de cerveza y junto a ellos como invitado se puede ver al compositor Howard Shore.

Además, Howard Shore compuso la música de otras películas como La señora Dobtfire de Chris Columbus, Philadelphia de Jonathan Demme, Ed Wood de Tim Burton, Seven de David Fincher, El silencio de los corderos de Jonathan Demme y El aviador de Martin Scorsese, por la que también recibió un Oscar, entre otras muchas. Además, el compositor ha trabajado en la música de sus películas desde 1979 con David Cronenberg con Cromosoma 3 hasta Eastern Promises en 2007.

Algunas curiosidades sobre la trilogía de El Señor de los Anillos

Aunque ahora nos parezca increíble, cuando Jackson intentó encontrar una productora para su proyecto no le resultó fácil. En ese momento no era un director muy conocido y solo logró que Miramax aceptase, gracias al contacto del productor Harvey Weinstein, el cual compró los derechos para adaptar las novelas en 1997. El presupuesto de 150 millones de dólares resultaba inasumible para Miramax y Jackson logró que siguiera adelante el proyecto gracias al apoyo de New Line Cinema.

Al final el presupuesto para toda la saga se quedó en 280 millones de dólares, unos 90 millones de dólares por película, lo que era bastante ridícula ya que, por ejemplo, solo el de Titanic (1997) había sido de 200 millones de dólares. Está que Jackson hizo magia porque consiguió con ese presupuesto crear una trilogía inolvidable que logró una recaudación millonaria. No hay que olvidar que las tres películas se encuentran entre las más taquilleras de la historia.

Una de las formas de ajustar el presupuesto se solucionó intentando que la mayoría de las localizaciones de la trilogía fueran en exteriores. Jackson eligió 150 lugares de Nueva Zelanda como escenarios naturales de su trilogía, el cual es su país de origen, lo que abarató la producción y le dio más realismo al proyecto. Además, algunos lugares clave de las películas como Edoras o Rivendel fueron construidos como maquetas y, algunas partes de ellos con bigatures, que son estructuras a gran escala.

Por último, otra de sus curiosidades es que estas tres producciones de Jackson contaron con unos 3000 extras y también con un buen número de costureros y artesanos. Se tuvieron que elaborar 19.000 atuendos y Weta Workshop creó 48 000 piezas de armadura, 500 arcos y 10 000 flechas. También hay que destacar que aunque la saga gira sobre un anillo único, para los distintos planos el artesano Jens Hansen fabricó hasta 15 versiones de este elemento mágico.