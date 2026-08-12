Las fotos más tiernas de Alberto Herrera y Blanca Llandres en su primer verano como padres

Alberto Herrera y Blanca Llandres están viviendo un verano de primeras veces. Después de convertirse en marido y mujer el pasado octubre, la pareja afronta ahora su primer periodo estival como padres y, por las imágenes que han compartido, parece que Marcos, nacido el pasado 7 de marzo, se ha convertido en el rey absoluto de la casa. Nada de grandes planes ni destinos imposibles: playa, sombrilla, baños, juegos, besos y muchas horas en familia son los ingredientes de este particular «veranito» que están disfrutando junto a su bebé.

La pareja ha compartido varias fotografías de estos días y en todas hay un protagonista indiscutible: el pequeño Marcos, que este agosto cumple cinco meses. En una de las estampas más tiernas, Alberto aparece jugando con su hijo bajo una enorme sombrilla, mientras que en otra sostiene al pequeño bajo un toldo con una barbacoa y una partida de backgammon al fondo. Blanca, por su parte, protagoniza algunas de las imágenes más cariñosas, comiéndose a besos a su bebé. También han inmortalizado sus pequeños pies y una divertida escena en la que Marcos, sentado sobre una colorida toalla y de espaldas al mar, parece ya un veraneante más.

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Y es que la llegada de Marcos ha cambiado por completo las vacaciones de Alberto y Blanca. El hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero siempre tuvo claro que quería formar una familia y durante el embarazo llegó a confesar: «Yo he venido al mundo para ser padre y espero estar a la altura». Tras el nacimiento, sus palabras hacia Blanca fueron todavía más contundentes: «Blanca es la cosa más grande que me ha pasado y me pasará en la vida». Cinco meses después, las imágenes familiares reflejan esa felicidad.

2026 está siendo un año de primeras veces para la pareja. Se casaron el 18 de octubre de 2025 en Sanlúcar de Barrameda, cuando ya sabían que estaban esperando a su primer hijo, y apenas unos meses después dieron la bienvenida a Marcos. El pequeño, además, ha supuesto el estreno de Carlos Herrera y Mariló Montero como abuelos, una nueva faceta que ambos han vivido con enorme ilusión. El comunicador llegó a confesar que enseñaba la fotografía de su nieto «a todo el mundo», mientras que Mariló lo definió como «un muñeco» e incluso presumió de su particular «niño rockero».

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La familia está tan volcada con el pequeño que Alberto y Blanca llevan el nombre de Marcos tatuado en la piel. Durante un viaje a Nueva York, ambos decidieron hacerse un tatuaje con el nombre de su hijo: él en el hombro y ella en el antebrazo. Un recuerdo permanente de una etapa que ha cambiado sus vidas.

Y si las fotografías del verano muestran la felicidad de los padres, las palabras de Carlos Herrera dejan claro que la emoción es compartida por toda la familia. Hace unos días, durante su pregón en la Exaltación de la Venida de la Virgen del Rocío, el comunicador habló de su nieto y aseguró que su llegada había sido «una inyección de células madre en el corazón». Después le lanzó un deseo directamente: «Sé muy feliz, Marquitos». Alberto no pudo contener la emoción al escuchar a su padre y resumió el momento con una frase que lo dice todo: «Lagrimón gordo. Inolvidable».

Así, entre sombrillas, playa, juegos y muchos brazos, Alberto Herrera y Blanca Llandres están estrenando su vida como padres. Y aunque Marcos apenas tiene cinco meses, ya ha conseguido algo que parecía difícil: convertirse en el auténtico protagonista de las vacaciones familiares.