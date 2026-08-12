El desayuno sano de Mónica Cruz (49 años) para mantenerse en forma: «Desayuno café americano, tostadas con huevo, jamón o aguacate»

Mónica Cruz ha contado cómo organiza una de las primeras comidas de su día y qué hábitos utiliza para mantenerse activa a los 49 años. La actriz y bailarina asegura que practica ayuno y que comienza la mañana con uno o dos cafés americanos para desayunar más tarde. Su primera comida sólida suele llegar alrededor del mediodía y consiste en tostadas de pan proteico acompañadas de huevo, jamón o aguacate. Una rutina que combina alimentos ricos en proteínas y grasas saludables con ejercicio físico frecuente.

Su día empieza con café

La propia Mónica Cruz ha explicado que le gusta hacer ayuno y que se levanta alrededor de las siete de la mañana. Durante las primeras horas toma uno o dos cafés americanos y retrasa la primera comida sólida hasta más tarde. Según relató, dependiendo del día, puede desayunar aproximadamente a las doce del mediodía, convirtiendo esta comida tardía en parte habitual de su rutina.

Cuando rompe el ayuno, apuesta por una combinación sencilla, ya que combina tostadas de pan proteico con huevo, jamón o aguacate. Son tres opciones diferentes que permiten variar la composición de la comida, aunque todas pueden aportar nutrientes interesantes dentro de una alimentación equilibrada. El huevo proporciona proteínas de alta calidad, mientras que el aguacate aporta grasas principalmente insaturadas.

Proteínas como protagonistas

Mónica Cruz también ha explicado que intenta priorizar las proteínas frente a los hidratos de carbono y que suele elegir verduras en lugar de cereales o arroz en determinadas comidas. Su objetivo, según sus declaraciones, no sería específicamente adelgazar, sino encontrarse con más energía y bienestar durante el día.

Desde el punto de vista nutricional, las proteínas desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la masa muscular, especialmente a medida que aumenta la edad. Sin embargo, esto no significa que los hidratos de carbono sean perjudiciales o deban eliminarse: cereales integrales, legumbres, frutas y otros alimentos ricos en carbohidratos pueden formar parte perfectamente de una alimentación saludable.

¿Es saludable ayunar?

El ayuno intermitente se ha convertido en una estrategia alimentaria muy popular, pero la evidencia científica no permite presentarlo como una fórmula universal para mantenerse en forma. Los estudios disponibles muestran resultados diversos y, especialmente en relación con el peso corporal, no existe una conclusión sencilla que permita afirmar que saltarse el desayuno sea mejor que desayunar.

El ejercicio también es clave

La alimentación es sólo una parte de la rutina de Mónica Cruz. La actriz ha contado que combina diferentes formas de actividad física y que realiza entrenamiento de fuerza en casa con pesas y sentadillas aproximadamente tres veces por semana, durante sesiones de entre 30 y 40 minutos. También practica yoga y ha manifestado su deseo de recuperar sus clases de ballet.

Esta combinación resulta especialmente relevante porque mantener la fuerza muscular es importante durante el envejecimiento. El ejercicio de fuerza, acompañado de una ingesta adecuada de proteínas y una alimentación variada, contribuye a conservar la función muscular y la capacidad física.

Una dieta sin prohibiciones

Otro aspecto destacado de su filosofía es que no plantea una alimentación completamente rígida. Mónica Cruz reconoce que en ocasiones se permite algún capricho y que lo disfruta sin sentirse culpable. Esa relación flexible con la comida evita convertir una rutina saludable en una lista permanente de prohibiciones.

Su mensaje, por tanto, va más allá de una simple receta para el desayuno. Café americano, una tostada con huevo, jamón o aguacate y ejercicio forman parte de sus hábitos personales, pero no existe una combinación concreta capaz de explicar por sí sola el estado físico de una persona. La genética, el descanso, la actividad física, la alimentación global y el estilo de vida también desempeñan un papel fundamental.