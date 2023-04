Así es por dentro la impresionante casa de Mónica Cruz en Madrid

Todos sabemos quién es Mónica Cruz, la hermana más famosa de Penélope Cruz, pero muy poca gente sabe dónde vive. Tiene una casa a las afueras de Madrid, concretamente en San Agustín de Guadalix y el inmueble está valorado en un alto precio. La verdad ha visto la luz y ya no lo puede negar, a pesar de que Mónica es bastante discreta. Siempre ha huido de la prensa del corazón, es bastante discreta y no quiere compartir ninguna parcela privada. De hecho ha tenido bastantes problemas en este sentido.

Mónica Cruz ha dado varias entrevistas y siempre ha dicho lo mismo: no le interesa ser famosa, no es algo que haya perseguido nunca. Es más, no le gustaría que su hija fuera conocidos, aunque sí desea que tenga el éxito que se merece. Participó en un conocido programa de Cuatro y desveló que su niña tenía bastante talento e inquietudes. No quiere que nadie le señale por sus apellidos, desea que le aplaudan por su trayectoria, aunque todavía es pronto para hablar del tema porque es muy pequeña. Vive con ella en una lujosa vivienda de Madrid.

Comparte el chalet con sus mascotas

Mónica Cruz ha elegido una vivienda que se adapta a su esencia: está en medio de la naturaleza y tiene un amplio jardín que le permite disfrutar de sus mascotas. Tiene varios perros, en sus redes sociales los muestra orgullosa porque son una parte importante de su vida. Han salido publicadas varias fotos de su casa y queda claro que Mónica ha tenido muy en cuenta el bienestar de sus perros. Tiene cinco e invierte mucho tiempo en darle todo tipo de mimos.

Una de las partes que más llama la atención del chalet de Mónica es su amplio salón. Está decorado en tonos neutros y no hay ningún elemento decorativo que destaque especialmente. La bailarina y actriz pasa mucho tiempo en su domicilio, le gusta disfrutar de mismo y no ha parado hasta convertirlo en un hogar. En su momento pudo desarrollar su carrera en el extranjero, pero asegura que su sueño era quedarse en España y una bonita familia. Lo ha conseguido. Ahora estamos analizando su casa, que ha llamado la atención de todos su seguidores.

Grandes ventanas y mucha luz

Mónica es uno de los rostros más prestigiosos de la crónica social y esa es una de las razones por las que se compró una casa a las afueras de Madrid. La vivienda tiene amplias ventanas y cortinas traslúcidas, algo que no sería posible si viviera en el centro. En San Agustín de Guadalix está mucho más protegida. Tanto es así que se ha atrevido a compartir algunas fotos de su casa en las redes sociales. Por eso sabemos que predominan los espacios diáfanos y que todos los rincones tienen mucha luz. Sus publicaciones demuestran que la habitación que más usa es la sala de estar.

Mónica Cruz tiene una estancia preferida

La hermana de Penélope Cruz ha publicado muchas fotos en la sala de estar de su casa de Guadalix. Esto demuestra que es una de sus zonas preferidas. También está decorada con madera y en tonos blancos. Los muebles son antiguos y grandes, tienen bastante protagonismo. Se nota que todo está cuidado al detalle, aunque de forma discreta y desenfadada.