Ni helados ni chocolate: el postre dulce que tus hijos no dejarán de pedirte este verano

Fácil de preparar e irresistible. Así es el postre dulce que puedes ofrecer a tus hijos este verano y con el que comprobarás que no dejan de pedírtelo. Ahora que llega el mes de agosto y muchas familias estarán de vacaciones al completo, es fácil que las comidas y cenas todos juntos sean la norma. Pero también es fácil que los niños siempre quieran helado de postre y, aunque no hay nada malo en optar por él de vez en cuando, también es bueno elegir alternativas que sean igual de apetecibles, dulces pero que a la vez sean más saludables.

Y aquí entra en juego una receta que lo tiene todo: sabor, textura cremosa y la tranquilidad de saber que es mucho más sana que cualquier helado industrial. Estamos hablando de los helados caseros de yogur y fruta, un postre que no requiere complicaciones y que puedes personalizar con los sabores favoritos de tus hijos. Además, preparar estos helados puede convertirse en un plan divertido para una tarde calurosa: ellos eligen la fruta, tú mezclas los ingredientes, y en unas horas tenéis una merienda refrescante lista para disfrutar.

El postre dulce que tus hijos no dejarán de pedirte este verano

No es ningún misterio: los helados caseros saben mejor porque son reales, porque no llevan listas interminables de conservantes ni azúcares añadidos. Usar fruta madura no solo potencia el sabor, sino que aporta ese dulzor natural que tanto les gusta a los niños. Puedes aprovechar cualquier fruta de temporada, como fresas, melocotón, sandía, cerezas o mango, y jugar con combinaciones diferentes.

Si a eso le añades un par de yogures naturales (o griegos, si prefieres una textura que sea aún más cremosa), el resultado es un postre que no tiene nada que envidiar al helado más goloso del supermercado. Y lo mejor es que, al hacerlo tú en casa, controlas los ingredientes al 100%.

Receta rápida de helados caseros de yogur y fruta

Si no te gusta complicarte con el postre de tus hijos este verano, esta receta es para ti. Sólo necesitas 10 minutos y algo de paciencia mientras el congelador hace su magia.

Ingredientes:

2 yogures naturales sin azúcar (o griegos).

200 g de fruta madura (mango, fresas, plátano o la que prefieras).

1 cucharada de miel o sirope (opcional, según el dulzor de la fruta).

Unas gotas de limón.

Preparación:

Lava y trocea la fruta.

Tritura todo junto con los yogures y la miel hasta conseguir una mezcla suave.

Vierte la mezcla en moldes para polos, coloca los palitos y congela durante al menos 4 horas.

En cuanto los prueben, verás cómo desaparecen en cuestión de minutos.

Variaciones para no aburrirse

La ventaja de este tipo de postre para tus hijos en verano, es que no hay una única receta. Puedes inventar combinaciones divertidas:

Helado bicolor: rellena el molde con una capa de puré de fresa y otra de kiwi. Al desmoldar, tendrás un efecto arcoíris irresistible.

rellena el molde con una capa de puré de fresa y otra de kiwi. Al desmoldar, tendrás un efecto arcoíris irresistible. Con tropezones: añade pequeños trozos de fruta sin triturar o chips de chocolate negro.

añade pequeños trozos de fruta sin triturar o chips de chocolate negro. Versión cremosa de plátano: mezcla plátano congelado con yogur y obtendrás una textura casi idéntica al helado de nata.

Beneficios que marcan la diferencia

Más allá de lo rico que está, este postre casero y de verano para tus hijos, tiene ventajas que los padres valoramos mucho:

Control del azúcar: puedes endulzarlo solo con fruta o un poco de miel.

puedes endulzarlo solo con fruta o un poco de miel. Aporte de vitaminas y fibra: la fruta fresca conserva sus nutrientes, algo que se pierde en los helados industriales.

la fruta fresca conserva sus nutrientes, algo que se pierde en los helados industriales. Ahorro económico: por menos de 5 euros puedes hacer una tanda de 6 u 8 helados.

por menos de 5 euros puedes hacer una tanda de 6 u 8 helados. Un plan en familia: prepararlos juntos se convierte en una actividad divertida para una tarde de calor.

Otros postres frescos y saludables

Si quieres más ideas, aquí van tres alternativas de postre para ofrecer a tus hijos en verano y que funcionan igual de bien:

Mousse de plátano y cacao: congela un par de plátanos, bátelos con una cucharadita de cacao puro y tendrás una crema suave tipo mousse.

congela un par de plátanos, bátelos con una cucharadita de cacao puro y tendrás una crema suave tipo mousse. Yogur helado con toppings: pon yogur natural en el congelador durante 30 minutos, mezcla y añade nueces, coco rallado o frutas troceadas.

pon yogur natural en el congelador durante 30 minutos, mezcla y añade nueces, coco rallado o frutas troceadas. Brochetas de frutas: corta piezas de melón, sandía y uvas, ensártalas y guárdalas en la nevera. Son una merienda rápida y muy refrescante.

Trucos para que salgan perfectos

Usa fruta muy madura; es más dulce y cremosa.

es más dulce y cremosa. No llenes los moldes hasta el borde , deja espacio para que la mezcla se expanda al congelarse.

, deja espacio para que la mezcla se expanda al congelarse. Desmóldalos pasándolos unos segundos por agua tibia.

Si te sobra mezcla, ponla en vasitos con cuchara: ¡podrás tener mini helados improvisados!

Como puedes ver, este verano no hace falta recurrir siempre a los helados de supermercado como postre que ofrecer a tus hijos. Con un poco de fruta, yogur y algo de creatividad, puedes preparar un postre que no sólo conquistará a tus hijos, sino que también te hará sentir bien por ofrecer algo casero y saludable.