Flick saca pecho tras la victoria del Barcelona: «Hemos acertado con los cambios»

Hansi Flick compareció en la rueda de prensa del Ciutat de Valencia tras la gran remontada realizada por el Barcelona para ganarle el Levante 2-3 después de marcharse al descanso 2-0 abajo. El técnico alemán fue clave para su equipo con los cambios que hizo en el tiempo de descanso.

«Sus transiciones no son fáciles de defender. Hemos cambiado en la segunda parte y hemos mantenido la confianza hasta el final», comenzó declarando el entrenador del Barcelona ante los medios de comunicación.

«Es importante que nos vayamos a casa con los tres puntos. El árbitro ha decidido que era penalti y punto. Estoy orgulloso de mis jugadores. Esta victoria nos ayuda de cara al siguiente partido», valoró Hansi Flick tras la victoria.

«Se ha de felicitar al Levante por el planteamiento. Tienen jugadores veloces y han transitado bien», comentó sobre el gran partido de su rival en una primera parte donde se pusieron 2-0 arriba.

Sobre la polémica, Hansi Flick dijo que «no necesito más charlas sobre las manos. No sé si está claro o no, pero lo debemos aceptar». También habló sobre el partido de Rashford: «Marcus ha podido demostrar lo bueno que es. Rapha, en su costado, sabemos de lo que es capaz. Hemos acertado con los cambios».