El Barça juega sin ayudas: Hernández Hernández pita penalti por mano de Balde tras verla en el VAR

El Barcelona jugó sin ayudas ni favores arbitrales en la primera parte de su partido de Liga contra el Levante y se fue perdiendo 2-0 al descanso. El Ciudad de Valencia enloqueció con su equipo, que comenzó adelantándose en el minuto 15 con un gran gol de Iván Romero y en la última acción amplió distancias con otro de José Luis Morales desde los 11 metros después de un penalti pitado por Hernández Hernández por una mano clara de Alejandro Balde en el área.

El árbitro canario tuvo que consultarlo con el VAR tras ser avisado por Figueroa Vázquez y después de revisar la jugada en la pantalla señaló rápidamente la pena máxima a favor del Levante. El conjunto granota puso tierra de por medio ante un Barça que fue muy favorecido en Son Moix, pero que sufrió cuando Hernández Hernández no sólo no le concedió ninguna ayuda, sino que hizo lo correcto otorgando a su rival un penalti claro por mano de Balde en el disparo de Roger Brugué.

Hernández Hernández perdona la roja a Balde

La acción tuvo lugar en el quinto minuto de descuento, pero seis antes Balde ya había sido amonestado. Hernández Hernández no le enseñó la segunda tarjeta amarilla y el Barcelona pudo irse al descanso con los 11 jugadores sobre el campo. También con un 2-0 que obligaba a reaccionar a Hansi Flick tras una primera parte muy mala de su equipo.

El Barça acaba remontando

El técnico alemán hizo dos cambios y le cambió la cara al equipo. Casadó y Rashford salieron y dieron entrada a Gavi y Dani Olmo, pero fue Pedri quien marcó un auténtico golazo para recortar distancias y Ferran Torres el que empató. Ya en el descuento, un tanto en propia de Elgezabal le dio la victoria a los culés en un duelo que se les puso muy cuesta arriba.